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24.01.2019 22:27
Рубрика: Спорт

"Локомотив" гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

Текст: Данила Жиляев

Ярославский "Локомотив" досрочно обеспечил себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Разгромная победа над "Слованом" 7:0 исключила даже математическую вероятность того, что "Локо" опустится ниже восьмого места в турнирной таблице Западной конференции.

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На своем льду "железнодорожники" без видимых затруднений переиграли аутсайдера. В составе победителей дубль оформил Данил Юртайкин, также по шайбе забросили Николай Коваленко, Рушан Рафиков, Степан Санников, Егор Коршков и Александр Елесин.

"Локо", занимающий третье место на Западе, набрал 73 очка после 53 матчей. За девять игр до конца "регулярки" отрыв ярославцев от идущего девятым "рижского" Динамо вырос до 23 очков.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Локомотив"
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