Лукашенко обсудил вопросы таможенных доходов и распределение пошлин в ЕАЭС

Бюджет Беларуси на треть увеличился в истекшем году за счет поступления платежей, которые курируют таможенные структуры РБ. С такой оптимистической ноты началась рабочая встреча Александра Лукашенко с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько, передает пресс-служба главы государства.

Президент задал вопрос: какие именно направления обеспечили такой значительный прирост по сравнению с 2017 годом. По его мнению, на них "надо обратить большее внимание, чтобы сохранить сложившуюся динамику". Он также поинтересовался, как белорусское законодательство приводится в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и затронул вопросы, связанные с распределением ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС.

"Чувствительно ли то, что мы поделились с Арменией и Кыргызстаном при их вступлении в ЕАЭС своими ввозными таможенными пошлинами? В этом году этот срок заканчивается. Какой объем мы теряли и какой объем мы можем получить, когда закончится период поддержки этих государств? Сможем ли мы в дальнейшем оказывать такую поддержку партнерам?", - спросил Лукашенко, напомнив, что эти республики Содружества позже РБ вступали в ЕАЭС. Ясность в этот вопрос президент мотивировал "предстоящим его обсуждением в середине года на уровне глав государств".

Сенько подтвердил, что прошедший год стал результативным для белорусской таможни. По его данным, платежей собрано почти на 300 млрд. российских рублей. "Сюда входят платежи НДС, акцизы, вывозные и ввозные пошлины, которые перечисляются в союзный бюджет и должны распределяться между странами. Сумма, поступившая в союзный бюджет, составила $600 млн", - уточнил председатель ГТК.

После встречи с президентом Юрий Сенько пояснил прессе, что вопрос о перераспределении ввозных пошлин продолжает обсуждаться в ЕАЭС, но общее решение пока не найдено. Протокол о внесении изменения в договор о присоединении Кыргызстана к Договору о ЕАЭС, подписанный в апреле 2017 года в Москве, уточнил нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства. Сейчас они установлены в следующих размерах: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%. При присоединении Кыргызстана к ЕАЭС - из-за отсутствия необходимой статистической информации нормативы - распределения ввозной таможенной пошлины были установлены временно до августа 2018 года, а затем продлены до 31 декабря 2019 года.

