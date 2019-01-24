В мире
24.01.2019 15:10
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко обсудил вопросы таможенных доходов и распределение пошлин в ЕАЭС

Бюджет Беларуси на треть увеличился в истекшем году за счет поступления платежей, которые курируют таможенные структуры РБ. С такой оптимистической ноты началась рабочая встреча Александра Лукашенко с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько, передает пресс-служба главы государства.
Фото: Пресс-служба президента Беларуси. Фото: Пресс-служба президента Беларуси.
Фото: Пресс-служба президента Беларуси.

Президент задал вопрос: какие именно направления обеспечили такой значительный прирост по сравнению с 2017 годом. По его мнению, на них "надо обратить большее внимание, чтобы сохранить сложившуюся динамику". Он также поинтересовался, как белорусское законодательство приводится в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и затронул вопросы, связанные с распределением ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС.

"Чувствительно ли то, что мы поделились с Арменией и Кыргызстаном при их вступлении в ЕАЭС своими ввозными таможенными пошлинами? В этом году этот срок заканчивается. Какой объем мы теряли и какой объем мы можем получить, когда закончится период поддержки этих государств? Сможем ли мы в дальнейшем оказывать такую поддержку партнерам?", - спросил Лукашенко, напомнив, что эти республики Содружества позже РБ вступали в ЕАЭС. Ясность в этот вопрос президент мотивировал  "предстоящим его обсуждением в середине года на уровне глав государств".

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Сенько подтвердил, что прошедший год стал результативным для белорусской таможни. По его данным, платежей собрано почти на 300 млрд. российских рублей. "Сюда входят платежи НДС, акцизы, вывозные и ввозные пошлины, которые перечисляются в союзный бюджет и должны распределяться между странами. Сумма, поступившая в союзный бюджет, составила $600 млн", - уточнил председатель ГТК.

После встречи с президентом Юрий Сенько пояснил прессе, что вопрос о перераспределении ввозных пошлин продолжает обсуждаться в ЕАЭС, но общее решение пока не найдено. Протокол о внесении изменения в договор о присоединении Кыргызстана к Договору о ЕАЭС, подписанный в апреле 2017 года в Москве, уточнил нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства. Сейчас они установлены в следующих размерах: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%. При присоединении Кыргызстана к ЕАЭС - из-за отсутствия необходимой статистической информации нормативы - распределения ввозной таможенной пошлины были установлены временно до августа 2018 года, а затем продлены до 31 декабря 2019 года.

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