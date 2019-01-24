Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США

Официальный Каракас ответил на решение Белого дома признать "временным главой" Венесуэлы провозгласившего себя таковым 35-летнего оппозиционера Хуана Гуаидо - спикера Национальной ассамблеи. После этого президент Боливарианской республики Николас Мадуро объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с США. Об этом сообщает Reuters.

Обращаясь к своим сторонникам, собравшимся возле президентской резиденции, дворца Мирафлорес, Мадуро предупредил, что "американскому дипломатическому персоналу дается 72 часа на то, чтобы покинуть страну". В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что допускает "любое развитие событий вокруг Венесуэлы".

Напомним, что 21 января Национальная ассамблея (так называется однопалатный парламент Венесуэлы) была объявлена Конституционным судом Боливарианской республики "неконституционным органом". В ответ сама она объявила себя "единственно легитимным" институтом власти в стране. В среду спикер распущенного парламента Гуаидо на массовом митинге в столичном районе Чакао объявил место главы государства "вакантным", а себя - "временно его замещающим".

В настоящее время в Каракасе продолжаются беспорядки и столкновения противников власти с полицией.