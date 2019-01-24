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Рубрика: В мире

Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США

Текст: Екатерина Забродина
Официальный Каракас ответил на решение Белого дома признать "временным главой" Венесуэлы провозгласившего себя таковым 35-летнего оппозиционера Хуана Гуаидо - спикера Национальной ассамблеи. После этого президент Боливарианской республики Николас Мадуро объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с США. Об этом сообщает Reuters.
Фото: EPA/ MARTIAL TREZZINI Фото: EPA/ MARTIAL TREZZINI
Фото: EPA/ MARTIAL TREZZINI

Обращаясь к своим сторонникам, собравшимся возле президентской резиденции, дворца Мирафлорес, Мадуро предупредил, что "американскому дипломатическому персоналу дается 72 часа на то, чтобы покинуть страну". В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что допускает "любое развитие событий вокруг Венесуэлы".

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Напомним, что 21 января Национальная ассамблея (так называется однопалатный парламент Венесуэлы) была объявлена Конституционным судом Боливарианской республики "неконституционным органом". В ответ сама она объявила себя "единственно легитимным" институтом власти в стране. В среду спикер распущенного парламента Гуаидо на массовом митинге в столичном районе Чакао объявил место главы государства "вакантным", а себя - "временно его замещающим".

В настоящее время в Каракасе продолжаются беспорядки и столкновения противников власти с полицией.

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