Максим Ковтун: На чемпионате Европы буду бороться до конца

Российский фигурист Максим Ковтун, который в прошлом сезоне не провел ни одного полноценного старта, а в этом снова вернулся в лидеры сборной России, вышел на лед "Минск Арены" на чемпионате Европы далеко не в главной разминке. Однако перед выступлением 12 сильнейших фигуристов занимает первое место.

По итогам короткой программы в четверг Ковтун набрал 87,70 балла и показал свой лучший результат сезона, несмотря на то, что упал с четверного сальхова. Второй четверной в прокате, выполненный в каскаде с тройным тулупом, был сделан чисто.

- Лучший результат в сезоне сегодня радует не так, как хотелось бы, - сказал Ковтун журналистам. - Когда вышел на лед, то понял, что соревновательной практики на международных стартах не хватает. Я просто не мог привести себя в боевое состояние по щелчку пальцев. Обидно, что не получился четверной сальхов, который на тренировках я прыгаю со стопроцентной стабильностью.

Ковтун также отметил, что еще поборется в произвольной программе.

- Мы очень готовились к чемпионату Европы, было большое желание показать себя максимально достойно, - подчеркнул Ковтун. - Буду доволен только качественным катанием, буду бороться до конца.