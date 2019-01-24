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24.01.2019 16:23
Рубрика: Спорт

Максим Ковтун: На чемпионате Европы буду бороться до конца

Текст: Анна Козина (Минск)
Фото: Михаил Синицын
Российский фигурист Максим Ковтун, который в прошлом сезоне не провел ни одного полноценного старта, а в этом снова вернулся в лидеры сборной России, вышел на лед "Минск Арены" на чемпионате Европы далеко не в главной разминке. Однако перед выступлением 12 сильнейших фигуристов занимает первое место.

По итогам короткой программы в четверг Ковтун набрал 87,70 балла и показал свой лучший результат сезона, несмотря на то, что упал с четверного сальхова. Второй четверной в прокате, выполненный в каскаде с тройным тулупом, был сделан чисто.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- Лучший результат в сезоне сегодня радует не так, как хотелось бы, - сказал Ковтун журналистам. - Когда вышел на лед, то понял, что соревновательной практики на международных стартах не хватает. Я просто не мог привести себя в боевое состояние по щелчку пальцев. Обидно, что не получился четверной сальхов, который на тренировках я прыгаю со стопроцентной стабильностью.

Ковтун также отметил, что еще поборется в произвольной программе.

- Мы очень готовились к чемпионату Европы, было большое желание показать себя максимально достойно, - подчеркнул Ковтун. - Буду доволен только качественным катанием, буду бороться до конца.

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию - 2019 РГ-Фото
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