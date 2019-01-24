Медведев не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

Премьер-министра России Дмитрия Медведева пригласили принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Но он не сможет посетить ее, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"У премьера запланировано участие в российском инвестиционном форуме в Сочи, а это параллельные мероприятия", - сказал Осипов РИА Новости.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно начиная с 1962 года. Первоначально она задумывалось как форма диалога только между ФРГ и США, но со временем стала привлекать повышенное внимание представителей политических и военных кругов других стран.

В этом году конференция пройдет в баварской столице с 15 по 17 февраля.