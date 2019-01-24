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24.01.2019 17:38
Рубрика: Власть

Медведев о Венесуэле: Ряд стран поддержали квазипереворот как по команде

Текст: Владимир Кузьмин
Никто не имеет права незаконными методами, вопреки конституции отстранять от власти избранного президента страны, прокомментировал премьер-министр Дмитрий Медведев события в Венесуэле.

В южноамериканской стране мир может наблюдать дальнейший демонтаж системы международного права, написал глава правительства в Facebook. "На площади в очередной раз вопреки конституции "выбирается" другой глава государства. Причем этот квазипереворот поддерживают главы ряда стран. Очень быстро. Как по команде", - заметил он.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Заявление МИД России в связи с событиями в Венесуэле

Медведев предложил представить, какой была бы реакция, если на волне бюджетного кризиса в США новым главой государства объявил себя спикер Палаты представителей, и как на это отреагировал бы действующий президент. "Но когда речь идет о других - подобное в порядке вещей. И наплевать на приличия, международное право, чужой суверенитет, а самое главное - на жизни людей", - заявил Медведев.

- Никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти главу государства, который недавно победил на выборах, независимо от того, нравится этот человек тем или иным странам или политическим силам или нет, - подчеркнул премьер.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Политический кризис в Венесуэле
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