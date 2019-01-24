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24.01.2019 04:27
Рубрика: В мире

Мексика заявила о признании правительства Мадуро

Мексика намерена по-прежнему признавать правительство Николаса Мадуро в Венесуэле. Это официальное заявление министерство иностранных дел страны сделало в среду вечером.

"Основываясь на наших конституционных принципах невмешательства, самоопределения народов, мирного разрешения международных противоречий, Мексика не будет участвовать в непризнании правительства страны, с которой у нее есть дипломатические отношения", - цитирует РИА Новости заявление мексиканского МИД.

Фото: REUTERS/ISAAC URRUTIA
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Дипведомство также подчеркнуло, что поддерживает призыв ООН к участникам конфликта в Венесуэле снизить напряженность и предпринять усилия, чтобы "избежать эскалации, отвергнуть любой вид насилия".

Сообщается также, что Мексика присоединилась к просьбе Уругвая начать диалог между сторонами конфликта и выступает, как Испания и Португалия, за политический выход из сложившейся ситуации.

Ранее в поддержку президента Венесуэлы высказался его боливийский коллега Эво Моралес. Он выразил солидарность с "венесуэльским народом и братом Николасом Мадуро в эти решающие часы, когда лапы империализма снова пытаются нанести смертельную рану демократии и самоопределению народов Южной Америки".

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Напомним, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя главой государства на период действия временного правительства в стране. О его признании заявили Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, а также США.

Гуайдо объявил переизбранного в мае 2018 года Николаса Мадуро "узурпатором", а пост президента, соответственно, вакантным. Этому предшествовало решение главы республики отстранить Национальную ассамблею, контролируемую оппозицией, от руководства страной и заменить ее Национальным учредительным собранием.

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