Международный коридор "Север - Юг" важен для всего региона

Важным для развития транспортного сообщения и торгово-экономических связей между Россией и Индией является международный транспортный коридор "Север - Юг".

Межправительственное соглашение о его создании было подписано Россией, Индией и Ираном в сентябре 2000 года в ходе второй Евроазиатской конференции по транспорту в Санкт-Петербурге. Позже из-за его привлекательности состав участников расширился - в проект вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Оман и Сирия. Так коридор "Север - Юг" превратился из трехстороннего в многоформатный проект.

Значимость МТК с каждым годом возрастала, несмотря на то, что на протяжении нескольких лет он использовался как маршрут транспортировки товаров исключительно между Россией и Ираном. Причиной стали обозначившиеся технические сложности, в том числе ограниченность иранской портовой инфраструктуры, которая не обеспечивала доставку желаемых Индией объемов грузов. При попытках увеличить их обнаружилось, что и сухопутная транспортная сеть Ирана не готова к этому.

Сделать же коридор полностью сухопутным не представлялось возможным из-за ряда противоречий между Нью-Дели и Исламабадом. К тому же США ввели односторонние ограничительные меры в отношении Ирана. Однако преимущества коридора перед другими маршрутами доставки грузов между Россией и Индией были очевидны.

Например, в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, а это значительно снижает и стоимость перевозок, и их сроки. Поэтому индийская сторона продолжала работать над поиском вариантов по полноценному участию в этом проекте. В итоге, после длительного процесса согласований было достигнуто соглашение о совместном развитии портовой инфраструктуры в Чабахаре, который рассматривается как одно из основных связующих звеньев в маршруте и является морской частью МТК.

Преимущества коридора перед другими маршрутами доставки грузов между Россией и Индией очевидны

Благодаря быстрым темпам роста индийской экономики Нью-Дели смог выделить около полумиллиарда долларов на развитие инфраструктуры порта Чабахар, который используется для доставки грузов до порта в Мумбаи, а также на развитие железнодорожных путей на территории Ирана для дальнейшей связи с северной частью маршрута.

Однако проводимая США санкционная политика вставляла проекту палки в колеса и угрожала Индии попасть под односторонние американские ограничения из-за сотрудничества с Ираном. Однако этот нюанс индийским властям удалось урегулировать, и Вашингтон все же пошел на уступки Нью-Дели, сделав для него исключение в рамках развития инфраструктуры в Чабахаре и строительства дорожной сети до Афганистана. В итоге Индия активизировала контакты с иранской и афганской сторонами.

В декабре минувшего года индийцам был передан под операционный контроль иранский порт Шахид Бехешти, через который осуществляются основные перевозки. Одновременно идут дальнейшие переговоры по развитию иранской железнодорожной инфраструктуры на участке до Афганистана, для которой требуются рельсы, а также подвижной состав.

Международный транспортный коридор "Север - Юг" выгоден для Индии не только как оптимизация грузоперевозок с Россией, но и как развитие торговых связей со странами Средней Азии. А там интересы Индии распространяются на полезные ископаемые, включая драгоценные камни и углеводороды. Вместе с тем этот коридор позволит Нью-Дели не отставать от Пекина, который активно подключает к своей инициативе "Один пояс, один путь" все больше число стран в регионе, а также составить ему конкуренцию и предложить альтернативу партнерам.

Нью-Дели смог выделить около полумиллиарда долларов на развитие инфраструктуры порта Чабахар

Справка

Формирование международного транспортного коридора "Север - Юг" было инициировано Минтрансом России в целях реализации стратегического партнерства нашей страны со странами Прикаспийского региона. Одновременно этот коридор должен улучшить связи России со странами Персидского залива и Южной Азии, а также обеспечить развитие транзитных евроазиатских перевозок по отечественным транспортным коммуникациям.

МТК "Север - Юг" в своей южной части предполагает несколько маршрутов следования грузов с использованием железнодорожного транспорта.

Транскаспийский маршрут - с использованием российских морских портов Астрахань, Оля, Махачкала и портов Ирана - Бендер-Энзели, Ноушехр и Бендер-Амирабад. Западная ветвь коридора - прямое железнодорожное сообщение через пограничные переходы Самур (Россия) - Ялама (Азербайджан), с дальнейшим выходом на железнодорожную сеть Ирана через пограничный переход Астара (Азербайджан) - Астара (Иран).

Восточная ветвь коридора - прямое железнодорожное сообщение через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан с выходом на железнодорожную сеть Ирана через пограничные переходы Серахс (Туркменистан) - Серахс (Иран) и Акяйла (Туркменистан) - Инче Бурун (Иран).

Строительство железнодорожной линии в рамках проекта "Север - Юг" сулит большую экономическую выгоду в сравнении с другими альтернативными международными транспортными маршрутами. Этот проект создаст условия для более эффективного осуществления грузоперевозок от Персидского залива до Европы с точки зрения сроков доставки грузов, что, безусловно, выгодно и в смысле финансов.