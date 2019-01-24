МИД Китая выразил протест из-за новой разведывательной стратегии США

Китай выразил протест в связи с публикацией в США национальной стратегии в сфере разведки, в которой КНР вместе с Россией названы противниками США. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

В обновленной стратегии США заявляют о том, что "многочисленные противники" продолжают пытаться нанести ущерб интересам Вашингтона путем приобретения и применения оружия массового уничтожения. Среди традиционных противников упоминаются Россия и Китай, пишет РИА Новости.

По словам Хуа Чуньин, Китай обратил внимание на эти формулировки. Соединенные Штаты выпустили целый ряд подобных докладов, в которых также выдвигаются необоснованные обвинения в адрес двух стран. "Мы выражаем протест", - заявила представитель МИД КНР, подчеркнув, что Китай твердо придерживается пути мирного развития, а его военная политика носит оборонный характер.

Дипломат также призвала американскую сторону отказаться от мышления холодной войны и начать прилагать больше усилий для укрепления взаимного доверия между США и КНР, поддержания международного мира и стабильности.