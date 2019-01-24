МИД призвал находящихся в Венесуэле россиян к осторожности

Ситуационно-кризисный центр МИД России, который предупреждает соотечественников о потенциальных угрозах и опасностях в разных точках мира, выступил с оперативным обращением к россиянам, находящимся в Венесуэле, призвав их не посещать места массового скопления людей.

Причем не только в столице - Каракасе, но и в других городах страны, охваченных в эти дни волнениями. Предупреждение опубликовано в Twitter.

В сообщении отмечается, что жертвами последних столкновений манифестантов с венесуэльскими правоохранителями стали уже шесть человек. Граждан РФ среди пострадавших нет, однако им настоятельно рекомендовано "проявлять осторожность".

Напомним, что в среду политический кризис в Венесуэле вышел на новый виток: спикер оппозиционного и распущенного властями парламента Хуан Гуаидо на митинге своих сторонников объявил себя "временным президентом", призвав армию перейти на его сторону и отстранить от власти Николаса Мадуро, который в начале января принес присягу в качестве переизбранного главы государства.

В свою очередь, Мадуро обвинил своих противников как внутри страны, так и за ее пределами, прежде всего, в США, в "неконституционных методах".