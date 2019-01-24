Михаил Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы

Коляда полностью справился с прокатом и преодолел отметку в 100 баллов (100,49).
Напомним, что в прошлом сезоне Михаил получил "серебро" командного турнира на Олимпиаде, а также взял "бронзу" в финале Гран-при, на чемпионате Европы и на чемпионате мира. Однако в этом сезоне ограничился двумя "деревянными" медалями на этапах Гран-при.
Александр Самарин за прокат короткой программы получил 91,97 балла, улучшив свой лучший результат в сезоне.
Фигурист исполнил прекрасный каскад "четверной лутц - тройной тулуп". Но второй четверной прыжок не получился. Александр скрутил только три оборота.
В этом сезоне Александр, в мае 2018 года перенесший операцию на ноге, отметился четвертым местом на этапе гран-при в Канале и третьим местом на этапе Гран-при во Франции.
Хавьер Фернандес набрал третью сумму баллов - 91,84.
Испанец пропустил первую часть сезона, но заявился на континентальное первенство, причем сообщил, что после этого турнира завершит карьеру. Фернандес шесть раз побеждал на европейских форумах, но хочет сравнится с Евгением Плющенко по количеству титулов. У "короля льда" их семь.
Третий представитель России, чемпион страны Максим Ковтун занимает промежуточное пятое место (87,70).