Минфин назвал сумму ответственности страховщиков по страхованию жилья от ЧС

Объем ответственности страховщиков по закону о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" сообщила Вера Балакирева, заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов РФ.

"Эти суммы будут актуальны на первом этапе. В дальнейшем они будут увеличиваться", - уточнила Балакирева.

По ее словам, роль страховщиков должна повышаться. Особенно, учитывая рост числа чрезвычайных ситуаций, который наблюдается в последнее время.

Новый закон о страховании жилья вступит в силу летом 2019 года. Он предполагает, что страховые программы будут разрабатывать и утверждать регионы, а граждане смогут сами решать, участвовать в них или нет.