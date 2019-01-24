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24.01.2019 13:44
Рубрика: Экономика

Минфин назвал сумму ответственности страховщиков по страхованию жилья от ЧС

Текст: Юлия Кривошапко
Объем ответственности страховщиков по закону о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" сообщила Вера Балакирева, заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов РФ.

"Эти суммы будут актуальны на первом этапе. В дальнейшем они будут увеличиваться", - уточнила Балакирева.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Страхование жизни пошло по новым правилам

По ее словам, роль страховщиков должна повышаться. Особенно, учитывая рост числа чрезвычайных ситуаций, который наблюдается в последнее время.

Новый закон о страховании жилья вступит в силу летом 2019 года. Он предполагает, что страховые программы будут разрабатывать и утверждать регионы, а граждане смогут сами решать, участвовать в них или нет.

Экономика Страхование РГ-Фото
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