Министр обороны Венесуэлы заявил, что не допустит гражданской войны

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не допустит столкновений между жителями республики. По его словам, ни в коем случае нельзя допустить гражданской войны в стране.0

По словам главы венесуэльского оборонного ведомства, в армии не признают оппозиционера Хуана Гуайдо, который сам провозгласил себя главой Боливарианской республики, передает ТАСС.

"Гражданская война не может быть решением проблем Венесуэлы", - подчеркнул он.

Накануне спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп моментально признал его действия легитимными и призвал законно избранного руководителя республики Николаса Мадуро покинуть пост.

В ответ на это венесуэльский лидер объявил о разрыве дипотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.