"Монако" временно отстранил Анри от работы с первой командой

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри временно отстранен от работы с командой. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Пятничную тренировку проведет Франк Пасси.

Всего за пару часов до этого объявления Анри достаточно жестко раскритиковал часть своих игроков. Француз заявил на пресс-конференции, что он отправил некоторых футболистов в дублирующий состав. Кого именно - специалист не стал уточнять. По неофициальным данным, полузащитник сборной России Александр Головин в этот список не входит.

"Мы должны как-то отреагировать на последние результаты", - отметил Анри. "Монако" находится в критической ситуации. Сейчас нам нужны парни, которые хотят спасти клуб, а не просто думают о своем будущем".

Анри возглавил "Монако" в октябре прошлого года. Но при нем команда ничуть не прибавила. А по мнению многих экспертов, более того, стала играть еще хуже, чем в начале сезона при Леонарду Жардиме. Тьерри не сумел вывести монегасков хотя бы в плей-офф Лиги Европы, заняв четвертое место на групповом этапе Лиги чемпионов. "Монако" так и не поднялся в турнирной таблице французского первенства, где идет на предпоследнем месте. А на днях клуб из одноименного княжества вылетел из розыгрыша Кубка страны, уступив дома "Метцу" (1:3), выступающему во втором по силе дивизионе Франции.

В заявлении "Монако" также говорится, что окончательное решение по будущему Анри будет принято в ближайшее время. Скорее всего, чемпион мира-1998 будет отправлен в отставку. А сменить его может все тот же Жардим. К слову, на прошлой неделе португалец дал любопытное интервью. В нем он выразил уверенность, что однажды вернется в стан монегасков.