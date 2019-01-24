В этом году мировое первенство по хоккею с мячом в группах А и В примет шведский город Венерсборг.

Из 18 российских хоккеистов, которые отправились в Швецию, 13 — действующие чемпионы мира. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Нынешнее первенство уникально, ведь впервые в истории на таком высоком уровне выступят 20 сборных: восемь из них составят сильнейший класс А, остальные двенадцать - класс В.

Напомним, что членами Международной федерации бенди являются 28 государств. Некоторые из них еще ни разу не принимали участие в мировых чемпионатах - это Афганистан, Индия, Армения, Литва и Колумбия. В этом году из-за финансовых сложностей в Швецию не приедут команды Киргизии, Белоруссии и Монголии. Зато их заменят дебютанты - сборные команды из Великобритании и Швейцарии.

Защита Юрьева

Сборная России является действующим чемпионом мира, и, разумеется, главный тренер нашей команды Михаил Юрьев мечтает сохранить титул.

Тренерский штаб скрупулезно подошел к комплектованию команды, и в итоге честь нашей страны будут отстаивать 18 хоккеистов, среди которых 13 действующих чемпионов мира.

Отметим возвращение в сборную 39-летнего Дмитрия Савельева, пропустившего турнир в Хабаровске из-за травмы. Для Артема Ахметзянова и Александра Егорычева грядущий чемпионат мира - второй в карьере: защитник "Енисея" дебютировал именно в Венерсборге (в 2013 году), а Егорычев - годом позже в Иркутске.

Среди полноценных дебютантов чемпионатов мира - 26-летний Дмитрий Макаров, защищавший цвета сборной на "Турнире четырех наций", а также 26-летний динамовец Максим Василенко, ранее не привлекавшийся в состав главной команды страны.

Шведы ставят на опыт

Хозяева турнира шведы при выборе состава не удивили специалистов.

В обойме Свенне Ольссона, пожалуй, все сильнейшие хоккеисты на сегодня: возвращается в сборную 35-летний Йохан Эсплунд, не приехавший на "Турнир четырех наций". Российскую Суперлигу представят армеец Эрик Петтерссон и Патрик Шострём из "Енисея". Самым опытным полевым игроком стал 35-летний Пер Хельмюрс, за спиной которого уже 127 матчей на чемпионатах мира. Самый возрастной у скандинавов - 42-летний вратарь Андерс Свенссон, также пропустивший турнир в Реттвике.

Полузащитник Алан Джусоев имеет опыт выступления в шведском чемпионате. Фото: РИА Новости www.ria.ru

"Пираты" встали на коньки

Отдельно стоит сказать про необычного участника ЧМ-2019 - сборную Сомали.

Любопытно, что сомалийские хоккеисты, которых любя тут же прозвали "пиратами в коньках", в полном составе живут не у себя на родине, а в Швеции, в городке Бурленг.

Один из менеджеров проекта Патрик Андерссон рассказал журналистам, что Бурленг стал родиной для более чем трех тысяч выходцев из Сомали.

25 побед одержала на чемпионатах мира наша сборная. Из них 14 раз как команда СССР и 11 как сборная России

Для того чтобы найти новые каналы связи между живущими там шведами и иммигрантами, в руководстве коммуны решили привлечь "новых скандинавов" к занятиям спортом.

"Начиналось все с роликовых коньков, на которые мы поставили несколько десятков человек. Затем попробовали играть в бенди. Это вызвало большой интерес у сомалийцев, и к нам стали приходить все новые желающие. В итоге сформировали национальную команду, которую признала Международная федерация бенди", - сообщил Андерссон.

27 января 2014 года африканцы сыграли первый официальный матч против сборной Германии в рамках чемпионата мира в группе B2. Победу праздновали немцы со счетом 22:1, но и у сомалийцев был повод для радости. Автором первого мяча стал Анвар Харед.

В дальнейшем Сомали во всех мировых чемпионатах все матчи проиграли и занимали соответственно последние места.

Однако в Ульяновске на чемпионате мира 2016 года африканские спортсмены оказались предпоследними из-за того, что эстонская сборная была дисквалифицирована.

Тем не менее один из менеджеров команды Ханс Грандин признался, что сам факт выступления команды из Африки привлекает серьезное внимание к хоккею с мячом во всем мире:

- Нами серьезно заинтересовался канал Al Jazeera, а у них телеаудитория составляет 310 миллионов зрителей во всем мире. Думаю, что мы сможем усилиться несколькими сильными игроками из Канады. В любом случае о нас говорят, за нас болеют, и это куда важнее спортивных результатов.

Сомалийские игроки очень популярны среди болельщиков и своих коллег-хоккеистов. Фото: VESTI.RU

Интересные факты

Самой титулованной сборной в истории чемпионатов мира является сборная СССР/России, завоевывавшая почетный трофей 25 раз (из них 14 раз как сборная СССР и 11 раз как сборная России).

Состоялось 38 чемпионатов мира. В России турнир проводился 15 раз, в Швеции - 12, в Финляндии - шесть, в Норвегии - пять, по одному разу - в Венгрии, Казахстане, США, КНР.