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24.01.2019 22:58
Рубрика: Общество

От YouTube до стульев в храме

На Рождественских чтениях будут искать новый язык для разговора с молодежью
Текст: Виктория Орлова
Российская газета - Столичный выпуск № 16(7774)
Нужно ли ставить скамейки для того, чтобы в продолжении службы у молодых людей в храме не ломило спины? Или забота о тотальном комфорте может, наоборот, увести молодых людей из церкви? Каким языком говорить с молодыми в религиозных программах в YouTube? Ответы на эти вопросы буду искать участники XXVII Международных Рождественских образовательных чтений, посвященных в этом году молодежи.
Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС
Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

- Самое важное в Чтениях - диалог с молодежью, - считает председатель оргкомитета Рождественских чтений, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

- При этом диалог с новым поколением должен быть честным и открытым, - подчеркнул глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, - и вестись на языке, который понятен для молодежи. Но при этом должен быть не морализаторским, а полным любви.

Парадокс - поколение молодежи, казалось бы, "родившееся" в соцсетях, несмотря на то что службу легче посмотреть в интернете, идет в храм

Услышать голос молодежи и быть молодежью услышанными - вот задача момента, которая требует понимания, что теперешних детей не вырастить по тем лекалам, по которым росли предыдущие поколения. И важно выбирать правильный канал информации для них - интернет.

Лукьянов: Конфликты с религиозным оттенком вернулись на повестку дня

Но - парадокс - сегодняшнее поколение молодежи, казалось бы, "родившееся" в соцсетях, несмотря на то что церковную службу легче посмотреть в интернете, идет в храм. Молодых прихожан и причастников становится все больше: тут они выбирают реальное участие, а не виртуальные впечатления.

Но встреча с Богом для молодых людей и их свидетельство о Нем - это все-таки их конкретные дела и конкретное служение людям, вкус к которому у них как раз не потерян, уверен митрополит Меркурий.

Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой смотрит на эту тему прозаичнее: по его мнению, сегодня в обществе у нас нет преемственности общих ценностей, зато потребность в комфорте и часто нестыдное неуважение к другому иногда возводятся в культ.

Но ценности российской молодежи все равно в конце концов обопрутся на решающую роль морали, уверен он. И об этом можно будет поспорить на 70 дискуссионных площадках Рождественских чтений.

Справка "РГ"

Традиция Международных Рождественских чтений начались в 1992 году. В рамках Рождественских чтений пройдут VII Рождественские парламентские встречи. Перед депутатами выступят Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Религиозных паломников защитят от нечестных туроператоров

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

- В ходе встреч будут обсуждаться темы духовно-нравственного образования в российской школе, роли традиционных религий в развитии гражданского общества, проблемы и вызовы современной молодежной политики. Дискуссии развернутся на 70 площадках. В прошлом году в Чтениях приняли участие более 15 тысяч человек.

Общество Религия
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