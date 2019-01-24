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24.01.2019 04:35
Рубрика: В мире

Находящаяся в коме женщина родила от изнасиловавшего ее медбрата в США

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В США пребывающая уже десять лет в состоянии комы женщина с повреждением мозга родила ребенка. Отцом появившегося на свет мальчика стал изнасиловавший беспомощную пациентку медбрат.

Фото: kinopoisk.ru
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Тест ДНК установил отцовство злоумышленника. В настоящее время 36-летний Натан Сазерленд задержан в Финиксе (штат Аризона). Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и жестоком обращении с недееспособным человеком. Показания подозреваемый давать отказался.

Как информирует Associated Press, 29-летняя пациентка нуждается в постоянном уходе из-за повреждения мозга после эпилептического припадка в три года. Однако женщина может двигать конечностями, головой и шеей, реагирует на звуки и узнает знакомых людей.

Критике подверглись больница, где забеременела пациентка, а также медицинские работники, которые не прервали беременность, случившуюся в результате изнасилования. Два врача были отстранены от работы. Между тем сотрудники учреждения заявляют, что не знали о положении женщины, пока не начались роды.

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