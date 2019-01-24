Назван самый популярный зимний продукт в России

Самым востребованным продуктом в России в декабре и январе стали мандарины. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Помимо мандаринов, в декабре люди чаще всего покупали мясо курицы, алкоголь, табак, сыр, яйца, пиво, яблоки, колбасы и сосиски. В январе к вкусовым пристрастиям покупателей добавились ещё бананы и мясные полуфабрикаты. Лидерами продаж также были сахар и хлеб.

В декабре в небольших магазинах у дома средний чек составил 340-350 рублей (310-320 рублей в январе). В гипермаркетах - 1230-1240 рублей (1010-1030 рублей в январе). Средний чек в сетевых супермаркетах как в декабре, так и в январе составил 370-380 рублей.

Предновогодние траты на продукты для застолья никак не сказались на накоплениях россиян. По данным последнего исследования холдинга "Ромир", в декабре индекс "свободных денег" показал традиционный для конца года скачок вверх. Количество свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достигло объема в 36,7 тысячи рублей. За месяц индекс вырос более чем в полтора раза.