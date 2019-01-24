Названа возможная причина исчезновения самолета с футболистом Салой

Поисковая группа возобновила поиски пропавшего самолета с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту и пилотом. Произошло это сегодня утром после того, как спасатели не обнаружили ночью следов воздушного судна в районе Ла-Манша.

Тем временем, авиационные эксперты назвали возможную причину случившегося. По их мнению самолет, скорее всего, упал из-за обледенения на крыльях. Это привело к его зависанию в воздухе и падению в море. Последнее аудиосообщение Салы, которое вчера появилось в СМИ, где он писал, что самолет скоро развалится, - классические признаки обледенения.

Напомним: в понедельник вечером Сала отправился в Нант, где попрощался с бывшими одноклубниками и вылетел на частном самолете в Уэльс. Однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.