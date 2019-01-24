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24.01.2019 07:35
Рубрика: В мире

Не менее 13 человек погибли во время протестов в Венесуэле

Фото: AP Photo/Fernando Llano Фото: AP Photo/Fernando Llano
Фото: AP Photo/Fernando Llano

Во время антиправительственных манифестаций, которые проходят в Венесуэле, погибли уже не менее 13 человек. Причем, в это число входят только те люди, чьи личности установлены.

Уточняется, что три человека погибли в столице Каракасе, еще трое - на территории штата Баринас, по две жертвы зарегистрировано в регионах Амасонас, Боливар и Тачира, еще один погибший - в штате Португеса. Такие данные публикует неправительственная организация Венесуэльская обсерватория социального конфликта.

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Между тем, из разных источников поступают сведения о гибели людей во время протестов в других районах страны. По данным портала Pitazo, жертвами стали уже не менее 16 участников демонстраций, пишет ТАСС.

Напомним, в Венесуэле сотни тысяч человек выступают против президента Николаса Мадуро. Эти акции проводятся по призыву оппозиции, которая считает, что нынешний глава государства незаконно занял этот пост 10 января после переизбрания на второй срок.

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