Небензя призвал не выносить ситуацию в Венесуэле на обсуждение СБ ООН

Ситуация в Венесуэле не должна выноситься на обсуждение Совета Безопасности ООН. Данный вопрос является внутренним делом Боливарианской республики. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Этого вопроса нет на повестке дня Совета Безопасности", - заявил дипломат, которого цитирует агентство РИА Новости.

Некоторые СМИ отмечают, что Вашингтон собирается инициировать обсуждение обстановки в Венесуэле в ближайшую субботу с участием госсекретаря Майка Помпео.

Накануне спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп моментально признал его действия легитимными и призвал законно избранного руководителя республики Николаса Мадуро покинуть пост. В ответ на это венесуэльский лидер объявил о разрыве дипотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.