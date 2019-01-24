Николас Мадуро закрывает все диппредставительства Венесуэлы в США

На следующий день после попытки государственного переворота в Венесуэле президент страны Николас Мадуро решил закрыть все диппредставительства Боливарианской республики в США. Речь идет о посольстве и ряде консульств.

Напомним, что отношения Каракаса и Вашингтона в очередной раз обострились накануне, после того как президент США признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы самопровозгласившего себя лидером страны председателя оппозиционного парламента Хуана Гуаидо.

В ответ Мадуро заявил о полном разрыве дипотношений с северным соседом, а американским дипломатам дал 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

Сегодня преемник Уго Чавеса выступил в Верховном суде республики по случаю начала нового судебного года. В своей речи он подтвердил серьезность намерений и напомнил дипломатам США о отведенных им 72 часах.