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24.01.2019,  
12:29
Текст:  Руслан Мельников

Новейший АК-308 под патрон НАТО планируют запустить в серию в этом году

Уже в этом году в России планируется начать серийное производство нового автомата, рассчитанного на винтовочно-пулеметные боеприпасы НАТО 7,62х51 миллиметр. Речь идет об автомате АК-308 концерна "Калашников".
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора концерна Владимира Дмитриева, заводские испытания уже закончились.

Фото: Balon Greyjoy/ Wikimedia.org
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"Если все пройдет нормально, то в этом году сможем встать в серию", - отметил он.

Владимир Дмитриев считает АК-308 интересным боевым оружием, поскольку штурмовых винтовок такого калибра немного. Но при этом высказывает мнение и о том, что автомат может заинтересовать российских охотников, поскольку его боеприпас является одним из основных охотничьих патронов.

Новый автомат разработан на базе АК-103 с конструктивными элементами АК-12. Магазин рассчитан на 20 патронов. При этом вес автомата с пустым магазином составляет 4,3 килограмма, а его длина - 880-940 миллиметров. Из них ствол - 415 миллиметров. АК-308 снабжен диоптрическим прицелом и складным прикладом, который можно регулировать по длине. Также к новому автомату можно прикрепить штык-нож.

Ранее в США АК-308 назвали одним самых амбициозных продуктов концерна "Калашников". Он сможет заинтересовать зарубежных покупателей недорогого, но надежного оружия под стандартный патрон стран НАТО.

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