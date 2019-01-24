Новым королем Малайзии избран султан Абдулла

Cултан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах, наследственный правитель малайзийского штата Паханг, стал новым королем Малайзии. Официальная церемония его восхождения на трон намечена на 31 января.

Монарх в возрасте 59 лет будет занимать престол в течение ближайших пяти лет, передает издание South China Morning Post. Наследственные султаны избрали нового короля сегодня в Куала-Лумпуре. Назначение подтвердил хранитель королевских печатей страны.

Напомним, что предыдущий малайзийский монарх Мухаммад V руководил государством всего два года. В январе 2019 года он сложил с себя полномочия. Официальной причиной стала срочная необходимость его постоянного присутствия в родном штате.