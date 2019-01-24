Овечкин повторил рекорд Федорова по набранным очкам в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сравнялся по набранным очкам с Сергеем Федоровым, который до сих пор единолично удерживал титул лучшего российского бомбардира в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Знаменательное событие произошло в гостевом матче "столичных" против "Торонто" (3:6). На старте второго периода Овечкин решился на бросок из правого круга вбрасывания, и не прогадал. Интересно, что ни Александра, ни ассистировавшего ему Ти-Джея Оши на льду к тому моменту могло и не быть. На восьмой минуте матча хоккеисты буквально столкнулись лбами, а россиянин даже отправился в раздевалку провериться на сотрясение мозга. К счастью, обошлось без серьезных повреждений и Овечкин на лед вернулся.

Заброшенная шайба стала для российского капитана "Вашингтона" уже 37-й в сезоне, благодаря чему он уверенно удерживает лидерство в снайперской гонке сезона. Но эта цифра меркнет перед другой. Набранное очко стало для Овечкина 1179-м. Столько же у Сергея Федорова, который долгое время оставался самым результативным россиянином в истории НХЛ. Символично, что сезон 2008/2009, оказавшийся для Федорова последним за океаном, Сергей провел как раз в "Вашингтоне" с тогда еще молодым Овечкиным. На официальном сайте НХЛ так и написали: "Ови догнал наставника".

- Конечно, для меня это особенный момент, - констатировал Александр. - И это большая честь, тем более мы играли с Сергеем вместе. Я многому научился у этого легендарного человека.

Единственное, что омрачает исторические подвиги Овечкина, - черная полоса, в которую угодил "Вашингтон". После ударного декабря с командой происходит что-то необъяснимое. Вот и в матче с "Торонто" гол капитана "столичных" не помог: поражение стало для "Вашингтона" седьмым подряд с общим счетом 18:36.

- Мы делаем слишком много ошибок. Мы знаем систему, и она работает, но иногда мы заигрываемся. Прямо сейчас нам нужна пауза, - отметил Овечкин.

Благодаря грядущему Матчу всех звезд НХЛ эту самую паузу "столичные" получат. Кстати, Ови звездный уик-энд пропустит. И поэтому, согласно регламенту, Александр не сыграет в следующем матче против "Калгари". Обновление рекорда Федорова откладывается, как минимум, до встречи с "Бостоном" 3 февраля.