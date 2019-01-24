Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин установил историческое достижение. Он стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ.

Минувшей ночью он забросил шайбу в ворота "Торонто" в матче регулярного чемпионата. Этот гол стал для него 37-м в сезоне, благодаря нему Овечкин набрал 1179 очков (644+535) за карьеру в заокеанской лиге. По этому показателю он сравнялся с легендарным российским форвардом "Детройта" Сергеем Федоровым (483+696), однако Федорову для того, чтобы набрать столько очков, потребовалось провести на 195 матчей больше, чем Александру.

"Уверен, Федоров рад тому, что именно я, а не кто-то другой повторил его рекорд, - сказал после матча Овечкин. - Это очень многое значит для меня, мечта сбылась. Сравняться по очкам с легендой, стать первым номером - удивительно".

Не менее удивительно и другое: несмотря на результативную игру российского нападающего, результаты "Вашингтона" поистине удручают. Действующие обладатели Кубка Стэнли проиграли "Торонто" 3:6 и потерпели седьмое поражение подряд. Это худшая серия команды с 2014 года.

Эксперты выражают серьезные опасения относительно перспектив "столичных": плотность в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ весьма высокая, и с 60-ю очками "Вашингтон", находящийся на четвертом месте, всего на шесть баллов опережает занимающий девятую строчку "Баффало". Иными словами, Овечкин и компания могут остаться без плей-офф, если ситуация не изменится.

Как нельзя кстати в этой связи придется недельная пауза, которая сейчас наступает в "регулярке" в связи с предстоящим Матчем звезд. Овечкин, как мы помним, отказался от участия в этом мероприятии, за что дисквалифицирован на одну игру - вероятно, он ее пропустит после паузы в чемпионате. Еще недавно специалисты были уверены, что один матч без россиянина команда проведет спокойно, однако в нынешнем турнирном положении для "Вашингтона" каждая победа на счету.

"То, о чем мы говорили в раздевалке после этого поражения, останется между нами, это уже в прошлом. Но я считаю, что перерыв в чемпионате для нас наступает очень вовремя", - констатировал Овечкин.

Кстати



Одну из шайб в ворота "Вашингтона" в составе "Торонто" забросил россиянин Никита Зайцев. Его соотечественник из столичной команды Евгений Кузнецов заработал ассистентский балл.