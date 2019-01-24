Памфилова попросила Путина наказать организаторов нарушений на выборах

Организаторы нарушений на выборах, которые привели к их отмене, должны быть наказаны. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова попросила президента России Владимира Путина на встрече в Кремле. Также речь шла о том, как сделать, чтобы голосовать было легко и доступно. Памфилова сообщила, что к выборам в регионах в 2021 году по всей стране появятся цифровые участки. И еще предложила привлечь избиркомы к переписи населения - глава государства не возражал.

"В прошлом году была большая избирательная кампания, и коллеги наши активно тоже работали, профессионально, с этим объемом справились, справились качественно", - оценил Владимир Путин. В этом году выборы разного уровня пройдут почти в половине регионов. "Что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь так же качественно провести эту работу и в этом году?" - спросил глава государства.

"Мы действительно продолжаем очень интенсивно работать на развитие избирательной системы, - сказала Памфилова. - На основе системного подхода, чтобы одновременно шло совершенствование всех ключевых аспектов, то есть правовой базы, правоприменительной практики, технического переоснащения, перевооружения. И очень важно то, что касается обучения, кадрового потенциала".

Глава ЦИК поблагодарила за включение в программу "Цифровая Россия". Когда в 2018 году был придуман "феномен "Мобильного избирателя", вспомнила она, "люди в это поверили". В итоге новыми тенденциями воспользовались уже более 7 млн человек. "Обеспечение конституционного права принять участие в выборах", - прокомментировал Путин.

"Да. То есть мы сняли многие барьеры, и мы тогда выходили со слоганом: "голосовать легко", - заметила глава ЦИК. - Естественно, что у избирателя выбор может быть не простой, особенно если выборы конкурентные, серьезные, то есть выбирать - это непросто, если ты думающий, надо уметь. А вот голосовать должно быть легко, доступно, просто, прозрачно, в том числе на дистанционном расстоянии, чтобы человек понимал все, то есть все это должно быть". "Вот мы сейчас в этом направлении работаем, и я бы сказала так, что пытаемся сделать все максимально простым, доступным для всех, понятным и прозрачным для гражданского контроля", - сказала она.

И сделано уже немало. По инициативе Путина с 2012 года появились на участках видеокамеры, а затем - и в избиркомах. "Сейчас мы вообще вместе с "Ростелекомом" будем выходить на полное видеооснащение и видеонаблюдение, системное и долгосрочное, на новой основе, то есть более качественное. Там QR-кодирование и другие меры, - они действительно сделали систему максимально прозрачной. Молодежи это нравится", - сказала Памфилова.

"Мы сейчас задействовали все, работаем вместе с МФЦ, с Единым порталом госуслуг, - продолжила глава ЦИК. - Планируем, что уже к этим выборам будут созданы новые цифровые условия - голосование избирателей не только на федеральных, но уже и на региональных выборах". "Мы планируем уже в 2019 году на предстоящих выборах на базе Москвы отработать пилотный проект, - объявила она. - Например, в Москве будет открыт ряд избирательных участков, "Мобильный избиратель" как раз дает такие возможности, чтобы люди, которые будут находиться в день голосования в Москве, а не в своем регионе, смогли в Москве на специально оборудованных цифровых участках проголосовать за своего губернатора, заксобрание, во всех тех регионах, областях и краях, где будут выборы".

"А дальше мы к 2021 году, к большой избирательной кампании хотим по всей России, во всех регионах открыть около пяти тысяч вот таких цифровых участков, которые вообще снимают барьеры, чтобы наши избиратели могли, находясь в другом регионе, уже проголосовать не только на федеральных выборах, но и региональных", - пояснила Памфилова. И эти цифровые сервисы выведут гражданский контроль за избирательным процессом на новый уровень, а это - доверие к выборам.

Глава ЦИК обратилась к президенту за помощью. "Есть проблема, связанная с ролью правоохранительных органов в обеспечении процесса чистоты выборов - предупреждения, профилактики нарушений. Мы со своей стороны вроде бы сделали все, что можно, законодатели ужесточили наказание за нарушения и фальсификацию, мы технически применяем все методы, которые позволяют в принципе их исключить, мы все это делаем. Мы сменили во всех проблемных регионах, где у нас были претензии, руководителей избирательных комиссий, обновили кадровый потенциал", - сказала она. И число нарушений и жалоб неуклонно снижается. "Там, где мы выявляем нарушения, мы решительно и жестко отменяем выборы. Мы меняем руководителей, мы, скажем, наказываем по своей линии. Но этого недостаточно, должна быть неотвратимость наказания", - убеждена Памфилова.

"Выборы отменили. Кто виноват? Мы предполагаем, мы знаем, но мы не можем заменить следствие, - продолжила глава ЦИК. - Я считаю, что принципиально важно довести это до ума". "Я направила все материалы в прокуратуру и в Следственный комитет, - сказала она. - У нас единичные случаи остались, но надо их закрыть, надо выявить организаторов этих неправомерных действий и наказать. Неотвратимость наказания - чтобы впредь неповадно было никому, скажем, делать то, что они сделали, тем, по чьей вине выборы были отменены".

Еще одна проблема, тоже связанная с правоохранительными органами - отсутствие общего банка данных: при отборе кандидатов в комиссии сложно понять, есть ли у них судимости. Памфилова предложила наделить соответствующими полномочиями МВД или создать межведомственный центр.

"Хорошо. Давайте поработаем по первому, по второму вопросу", - не возражал Путин.

Еще Памфилова попросила задействовать потенциал избирательных комиссий в предстоящей переписи в 2020 году. "Давайте, я согласен", - поддержал президент. "Коллеги проявляют себя в высшей степени профессионально, организованно работают, поэтому для такой работы, как перепись населения, привлечь ваших коллег - это правильно", - считает он.