Пелоси не позволит Трампу выступить с ежегодным посланием

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в среду, что не позволит президенту Дональду Трампу выступить в законодательном органе с ежегодным обращением "О положении страны" до тех пор, пока федеральное правительство не возобновит работу.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой спикера заявлении. По словам Пелоси, "она с нетерпением ждет возможности приветствовать" в Палате представителей Трампа после того, как госучреждения вновь откроются. Спикер также пояснила, что ранее, когда она приглашала президента выступить в Конгрессе, никто даже предположить не мог, что правительство все еще будет закрыто к 29 января, пишет ТАСС.

Неделю назад Пелоси уже обращалась к Трампу с предложением перенести дату его ежегодного послания, если правительство не возобновит работу. Однако в среду президент объявил, что намерен выступить, как и планировалось - 29 января. Трамп отметил, что "выполнит конституционный долг" и выступит с "важной информацией" для граждан США.

По данным CNN, Трамп планирует практически целиком посвятить свое ежегодное послание "О положении страны" бюджетному кризису, приведшему к частичной приостановке работы правительства США.

Между тем, перенос или отмена президентского послания фактически зависит от решения самой Пелоси. Как спикер нижней палаты, она обладает прерогативой приглашать главу государства в Конгресс для выступления с ежегодным посланием. Ранее Пелоси уже направила такое приглашение, но она может и отозвать его. Кроме того, чтобы официально дать обращению Трампа зеленый свет, обе палаты Конгресса должны формально принять соответствующие резолюции. Однако пока этого сделано не было.

Напомним, в США с 22 декабря частично приостановлена работа правительства. Причина - разногласия президента США и демократов по поводу бюджета на 2019 год. Трамп требует включить в него 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, а представители Демократической партии выступают против.