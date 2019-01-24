Новость, пришедшая сразу от нескольких весьма авторитетных международных научных центров, может пошатнуть позиции ярых лоббистов легализации марихуаны как "легкого наркотика". Ученые обнаружили необратимые структурные изменения мозга у подростков, которые пробовали наркотик всего пару раз.

У 14-летних детей, которые еще не успели в полной мере пристраститься к каннабису, выявлены некоторые специфические особенности мозга. В частности, повышенный объем серого вещества в зонах, связанных с мозговой системой, которая отвечает за память. Именно этот фактор, как считают исследователи, объясняет повышенную тревожность и пониженные способности к логическому мышлению, зафиксированные у сорока шести подростков, попробовавших марихуану.

Происходит "вымывание" клеток из коры головного мозга. У наркомана атрофируется до двух третей мозга

Надо сказать, что, несмотря на горы исследований о вреде марихуаны, те, кто балуется травкой, не считают себя наркоманами. Курнуть косячок на Западе не считается страшным проступком и не рассматривается как наркомания. В некоторых странах, например в Голландии, она вообще не запрещена. В других правоохранительные органы смотрят на это сквозь пальцы. Однако доказано: даже вдыхание конопли способно вызывать в одних случаях эйфорию, а в других - панику и даже обмороки. Такое курение может привести к тяжелым умственным расстройствам, создать условия для перехода на тяжелые наркотики. Привыкание к марихуане формируется плавно. Наркотика надо все больше, а кайфа от него все меньше. Поэтому со временем многие "коноплянщики" переходят на опиаты.

Напомним, каннабиоиды - это наркотические продукты из дикорастущей конопли, самыми сильными формами которых являются гашиш и гашишное масло. Их еще называют "химкой". При изготовлении гашиша используют химические растворители. А головной мозг на две трети состоит из жировых клеток, и растворитель, который содержится в наркотике, расплавляет эти клетки. Происходит "вымывание" клеток из коры головного мозга. Со временем у наркомана атрофируется до двух третей головного мозга!

Причем у подростков деградация наступает быстрее, чем у взрослых. Школьники, употребляющие каннабис, апатичны, быстро теряют приобретенные навыки - умственные, моральные. Они становятся не только эмоционально тупыми, но еще и очень жестокими.

Кроме того, ученые установили, что сперма мужчин, регулярно курящих марихуану, может потерять способность к оплодотворению яйцеклетки из-за преждевременного "сгорания". Подобное исследование проводилось впервые. Раньше было не ясно, каким образом марихуана влияет на схему перемещения сперматозоидов. Оказывается, все дело в активном компоненте марихуаны, известном, как тетрагидроканнабинол, который повышает психическую активность, что, собственно, и вызывает подъем бодрости у любителей "травки".

В Швеции в течение 27 лет проводилось исследование на 50 тысячах добровольцев, которое продемонстрировало явную связь между курением марихуаны до 18 лет и возникновением шизофрении во взрослом возрасте. А, по данным Института наркозависимости США, более 70 процентов лиц, принимающих тяжелые наркотики, начинают именно с употребления марихуаны.

Самый опасный миф - якобы марихуана лечит. Иногда онкологическим больным с четвертой стадией этот наркотик дают вместе с морфином или чередуют с ним. Но лишь чтобы облегчить состояние пациента. И не более того.