В финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в одиночном разряде сыграют Петра Квитова и Наоми Осака. Встреча состоится завтра.

В своем полуфинале Осака в трех сетах победила чешку Каролину Плишкову - 6:2, 4:6, 6:4, а Квитова оказалась сильнее американки Даниэль Коллинз - 7:6 (7:2), 6:0.

Для обеих теннисисток нынешний финал станет первым в карьере на кортах в Мельбурне. Небольшое предпочтение в этой паре букмекеры отдают Квитовой. Ставки на ее победу принимаются с расчетом 1 к 1,7, а соперницы - 1 к 2.

Что касается решающей встречи мужского одиночного турнира, то первым финалистом стал Рафаэль Надаль. Испанец уверенно переиграл в трех сетах грека Стефаноса Циципаса - 6:2, 6:4, 6:0.

Следующий соперник Надаля определится сегодня в матче первой ракетки мира серба Новака Джоковича и француза Люка Пуи.