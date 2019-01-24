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24.01.2019 18:26
Рубрика: Экономика

А учиться придется

Почему работодатели перестали интересоваться образованием соискателей на место
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(7774)
Крупнейшие компании по поиску работы - Superjob и HeadHunter - убрали из своих настроек для отправки резюме графу "образование".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснил "Российской газете" президент Superjob Алексей Захаров, работодатели обращают внимание на реальные достижения соискателей, а не на то, сколько и каких дипломов он успел получить. "Сегодня уже никого не удивишь красным дипломом, удивлять надо способностью решать поставленные задачи, - считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Поэтому многие западные университеты сосредотачиваются на формировании базовых компетенций: умении мыслить самостоятельно, умении искать и обрабатывать информацию, умении видеть предмет системно".

Сложно представить врача без высшего образования

Тема невостребованности высшего образования обсуждается во многих странах, добавляет проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. "Буквально несколько дней назад американский институт общественного мнения Gallup опубликовал исследование, в котором 4 из 10 американцев с высшим образованием считают, что оно им в жизни никак не помогает. К тому же в Америке численность рабочих мест, где не требуется высшее образование, растет на 40 процентов быстрее, чем сектор, в котором требуются дипломированные работники. Поэтому все больше американцев отказываются от полноценного высшего образования в пользу узких специальных программ профессиональной подготовки. "Та же самая тенденция, пусть и в менее выраженном виде, прослеживается сейчас и в России, - отмечает Зубец. - Например, IT-компании нанимают даже подростков без среднего образования. Главное, чтобы они разбирались в программировании и технике. Малый и средний бизнес также не склонны требовать от кандидатов наличия "корочки" о высшем образовании".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В то же время эксперт напоминает, что остаются профессии, в которых без высшего образования точно не обойтись. "Сложно себе представить ситуацию, при которой доступ к школьникам получит человек без высшего педагогического образования. Или в органы МВД попадет человек без юридической специальной подготовки, или на "скорой помощи" к больным приедет врач без медицинского образования. То же самое касается множества отраслей экономики, где остро необходимы профессиональные знания, причем подтвержденные дипломом, чтобы избежать катастроф и неприятностей. Речь идет об инженерных специальностях, обо всем, что связано с обеспечением безопасности человека, обороне страны и многих других сферах деятельности", - уточняет Зубец.

Экономика Работа Рынок труда
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