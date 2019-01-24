Татьянин день – день памяти раннехристианской мученицы святой Татьяны – любимый праздник не только у студентов. Татьянин день засветился и в истории, и в литературе, даже в науке. Еще бы! Ведь Татьянин день стал днем рождения Московского университета.

И именно Татьянин день был не только самым шумным, разгульным, но и самым демократичным праздником. Причем, отмечали Татьянин день даже в годы, когда ни про святую, ставшую причиной праздника, ни про святых вообще, нам никто не рассказывал. Хотя до революции празднование дня святой Татьяны было, конечно, несравненно более хулиганским.

"В этом году выпили все, кроме Москва-реки, - шутил А. П. Чехов, - и то благодаря тому, что замерзла… Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили "Gaudeamus", горла надрывались и хрипели… было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди".

К демократичным попойкам в честь святой мы еще вернемся. Сначала о том, кем была раннехристианская мученица Татьяна. Само имя святой имеет греческое происхождение и означает "устроительница, учредительница". Татьяна жила в начале III в. и была дочерью римского консула - представителя высшей гражданской и военной знати в Римской империи. Отец Татьяны был тайным христианином, он и воспитал в дочери верность Богу. Получив классическое образование, Татьяна отказалась от жизни знатной римлянки и выбрала служение христианской церкви. Святая Татьяна была зверски замучена, так как в храме Аполлона не поклонилась языческому идолу и не отреклась от Христа.

Древнеримскую мученицу почитали в России, и имя этой стойкой, умной, образованной христианки было крайне популярно. В 1755 г. сметливый и дальновидный граф Шувалов, в день именин своей матери - Татьяны Шуваловой, подал императрице Елизавете Петровне прошение об основании Московского университета: "для общей Отечеству славы". Конечно, государыня-императрица не смогла отказать, указ был подписан. Со временем день памяти мученицы Татьяны стал праздником не только Московского университета, но и всего студенчества. Причем таким разгульным, что слава о шумном Татьянином дне пережила сами эти загулы.

Начиная где-то с 1870-х, раз в год, на Татьянин день, зал роскошного московского ресторана "Эрмитаж" преображался. "Дорогая шелковая мебель исчезала, пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы, табуретки, венские стулья… В буфете и кухне оставлялись только холодные кушанья, водка, пиво и дешевое вино…" - так описывал приготовления рестораторов к приему опасных гостей В.А. Гиляровский. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись втроем, вчетвером на одном извозчике и горланили, рифмуя "спьЯна" и Татьяна".

Что касается извозчиков, то для их удобства и спокойствия ради напившихся в стельку студентов, швейцары московских ресторанов на спинах студиозусов мелом писали адреса, по которым следовало развести загулявших. Л. Н. Толстой в одной из своих статей с гневом писал: "Дошло дело до того, что безобразнейшая оргия, в которой спаиваются юноши стариками, оргия, ежегодно повторяющаяся…, никого не оскорбляет и никому не мешает и во время пьянства и после пьянства радоваться на свои возвышенные чувства и мысли, смело судить и ценить нравственность".

На следующий год студентами была придумана песня с такими словами: "Лев Толстой нас бранит, бранит, пить не велит, не велит. Но виноваты вовсе не мы… А кто же?" И хор студентов дружно отвечал: "Татьяна!". На Татьянин день полиция получала указание не задерживать студентов, а с особо загулявшими и подвыпившими обращаться максимально вежливо и аккуратно.

Справедливости ради надо сказать, что с именем святой римской мученицы Татьяны связаны не только загулы. В честь нее освящали и храмы. Домовая церковь в честь святой Татьяны появилась при Московском университете еще в 1791 году. В пожаре 1812 года она не уцелела, и университетским храмом временно стала служить соседняя Георгиевская церковь. В 1837 году Татьянина церковь была заново освящена в новом университетском корпусе - перестроенном доме Пашкова.

"Видно, что религия и наука хотят жить вместе и совокупно действовать к облагораживанию человека", - говорил митрополит Московский Филарет (Дроздов) при освящении храма святой великомученицы Татьяны в 1837 году. В 1919 году храм закрыли, возродилась церковная жизнь на Моховой уже 25 января 1995 году. Эта церковь видела многое и многих: здесь отпевали Гоголя, Грановского, Соловьева, Фета, Столетова, Ключевского. Целые поколения ученых, деятелей культуры были прихожанами храма святой мученицы Татьяны.