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24.01.2019 15:15
Рубрика: Власть

В Госдуме прошли первое чтение поправки об оскорблениях госсимволов

Текст: Татьяна Замахина

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за резонансный законопроект о наказании за оскорбительные публикации в интернете в адрес общества и государства, а также государственных символов.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Документ позволяет блокировать материалы, "выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Фото: iStock
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Законопроект-спутник вводит административную ответственность - штрафы от одной до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В ходе обсуждения представители оппозиционных фракций высказывали опасения по поводу практической реализации этой инициативы. Это обстоятельство вызвало удивление у выступавшей от "Единой России" депутата Ольги Баталиной, которая заметила, что в законопроектах вовсе нет того, что пытаются ему "приклеить".

Она отметила, что пакет инициатив не направлен на подавление критики, ведь грань между ней и оскорблениями - колоссальная. Цель критики, в отличие от оскорблений,- решить ту или иную проблему. Например, "градус критики" в Госдуме не страдает от того, что оскорбления запрещены, отметила Баталина.

Нет в законопроектах и ущемления конституционного права граждан, ведь "свобода слова - это не свобода оскорблений", подчеркнула парламентарий. Не препятствует законопроект и журналистским расследованиям.

Представители "Единой России" заявили, что все претензии не имеют отношения к концепции законопроектов. Такая же позиция у профильных комитетов, а также у правительства и Администрации президента.

Баталина напомнила, что многие интернет-пользователи активно возмущаются, когда известная личность оскорбляет Конституцию, государство или российское общество. В этом случае - возникает шквал возмущенных сообщений с требованиями извиниться. По ее мнению, общество к нововведениям готово.

Фото: istockphoto.com
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Тем не менее, законопроекты будут доработаны ко второму чтению, чтобы нивелировать возможные риски. Правительство, а также комитет Госдумы по законодательству и госстроительству считают, что необходимо "уточнить перечень органов, должностные лица которых наделяются правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных предлагаемой нормой". Кроме того, комитет по законодательству настаивает на исключение наказания в виде ареста.

В свою очередь, комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал уточнить формулировки. "Явное неуважение в оскорбительной форме" - это из области оценочных суждений, полагают в комитете, что чревато риском правовой неопределенности.

Администрация президента поддерживает концепцию документа, но также предлагает его доработать, сказал полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх. По его словам, проблемы, которые возникают из-за неурегулированности данных общественных отношений, "носят крайне острый характер". В этом контексте Минх напомнил, что в законопроекте "нет никаких ни цензуры, ни противоречия Конституции, потому что права и свободы могут быть ограничены в конституционно значимых целях".

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