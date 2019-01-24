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Популярные китайские смартфоны начали сами удалять картинки из памяти

24.01.2019,  
15:54
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Владельцы смартфонов Huawei и Honor, живущие в Китае и Гонконге, пожаловались в социальных сетях на необычную проблему. По их словам, аппараты автоматически, не спрашивая согласия пользователя, удаляют загруженные в память изображения.

Странность в поведении мобильного устройства проявляется, когда картинка скачивается через приложение Twitter. Сразу после сохранения изображения в память устройства пользователь видит системное сообщение об удалении файла. Один из пострадавших записал видео того, как это происходит.

Ранее владельцы Huawei и Honor пожаловались на другое ограничение - разработчики запретили устанавливать на устройства сторонние лаунчеры (менеджеры рабочего стола), кроме того, что доступен в оболочке EMUI9.

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Представители Twitter пока не прокомментировали ситуацию с удалением файлов, загруженных через официальное приложение соцсети. В то же время в Huawei заявили, что смартфоны не удаляют фотографии, а переносят их в папку picture/Twitter. Об этом пишет TechRadar. Совместно с Twitter инженеры компании работают над устранением сбоя, подчеркнули в Huawei.

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