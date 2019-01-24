Для меня большая честь обратиться к читателям "Российской газеты" по случаю 70-го Дня Республики Индии в тематическом приложении этой уважаемой газеты.

Конституция Индии была принята в 1950 году, утвердив позицию Индии в качестве самой крупной демократии мира. Этот документ гарантировал экономическое развитие страны на пользу народа, благодаря чему сегодня Индия является одной из быстрорастущих крупных экономик мира. Конституция Индии позволила стране выразить индийские ценности мира и развития в международных делах, основанных на том, что весь мир - это одна семья.

2018 год был выдающимся годом для индийско-российских отношений. Наше особое и привилегированное стратегическое партнерство достигло новых высот. Доказательством тому является успешный визит президента Владимира Путина в Индию в октябре прошлого года. Дружба между Индией и Россией является уникальной и дает нам надежду на укрепление наших отношений в последующие годы и одновременно возлагает большую ответственность за это.

Благодаря этому тематическому выпуску, мы рады рассказать читателям о многообразии Индии. Мы надеемся, что многие читатели смогут посетить нашу страну самостоятельно и познакомиться с невероятным богатством ее цивилизации и культуры, включая йогу, аюрведу, а также технологические достижения в сфере программного обеспечения и кибернетики. В 2018-2019 годах мы празднуем 150-летие со дня рождения Махатмы Ганди.

В заключение хотел бы пожелать всем читателям счастья, здоровья и всего самого наилучшего!