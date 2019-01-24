Посол ответил на сообщения о прилете в Венесуэлу самолетов из России

Российские самолеты в Каракас в последние дни не прилетали. Об этом рассказал посол РФ в Боливарианской республике Владимир Заемский.

"Посольство никаких разрешений не оформляло", - заявил дипломат, которого цитирует агентство РИА Новости.

По его словам, для пролета иностранных воздушных судов по государственной линии, а также для захода лайнеров в воздушное пространство других стран требуется специальная документация.

Ранее появились слухи о якобы прибытии российского самолета в столицу Венесуэлы, которые активно распространяются в соцсетях.