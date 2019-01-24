Посол РФ: Гуайдо пошел на самопровозглашение под давлением извне

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо принял решение провозгласить себя президентом Боливарианской республики под давлением со стороны. Такие данные привел посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский.

"Гуайдо испытывал сильное давление и 5 января, когда его избрали главой парламента, и 10 января, когда вступал в должность Николас Мадуро", - заявил глава российской дипмисии, которого цитирует агентство РИА Новости.

По словам дипломата, Гуайдо не хотел втягиваться в политическую авантюру, но, видимо, его продавили. "Его подталкивали к этому шагу очень активно", - резюмировал Заемский.

Накануне спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп моментально признал его действия легитимными и призвал законно избранного руководителя республики Николаса Мадуро покинуть пост.

В ответ на это венесуэльский лидер объявил о разрыве дипотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

В свою очередь в Москве поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с ним подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права". Российский руководитель призвал к поиску решений в рамках конституционного поля и мирному диалогу.

Между тем события в Венесуэле носят непредсказуемый характер. Пока не совсем понятно, как развиваться ситуация. Белый дом продолжает нагнетать обстановку, делая непримиримые заявления.