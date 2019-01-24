Президент Боливии поддержал Николаса Мадуро

Президент Боливии Эво Моралес поддержал своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро после того, как председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
Боливийский лидер выразил солидарность с "венесуэльским народом и братом Николасом Мадуро в эти решающие часы, когда лапы империализма снова пытаются нанести смертельную рану демократии и самоопределению народов Южной Америки". Об этом Моралес написал в Twitter, подчеркнув, что "мы никогда больше не будем задним двором США", - цитирует ТАСС.
Ранее власти Аргентины, Бразилии, Парагвая, Канады и генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
Признали его и США, об этом в своем указе сообщил президент Дональд Трамп, отметив, что будет считать Хуана Гуайдо "переходным" главой государства. Кроме того, американский лидер пообещал задействовать "всю экономическую мощь и вес американской дипломатии", чтобы "содействовать восстановлению демократии" в Венесуэле.
Напомним, что Гуайдо объявил переизбранного в мае 2018 года Николаса Мадуро "узурпатором", а пост президента, соответственно, вакантным. Этому предшествовало решение главы республики отстранить Национальную ассамблею, контролируемую оппозицией, от руководства страной и заменить ее Национальным учредительным собранием.
Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el hermano @NicolasMaduro, en estas horas decisivas en que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia y autodeterminación de los pueblos de #Sudamérica. Nunca más vamos a ser patio trasero de #EEUU.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 23 января 2019 г.