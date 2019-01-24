Президент Боливии поддержал Николаса Мадуро

Президент Боливии Эво Моралес поддержал своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро после того, как председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Боливийский лидер выразил солидарность с "венесуэльским народом и братом Николасом Мадуро в эти решающие часы, когда лапы империализма снова пытаются нанести смертельную рану демократии и самоопределению народов Южной Америки". Об этом Моралес написал в Twitter, подчеркнув, что "мы никогда больше не будем задним двором США", - цитирует ТАСС.

Ранее власти Аргентины, Бразилии, Парагвая, Канады и генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Признали его и США, об этом в своем указе сообщил президент Дональд Трамп, отметив, что будет считать Хуана Гуайдо "переходным" главой государства. Кроме того, американский лидер пообещал задействовать "всю экономическую мощь и вес американской дипломатии", чтобы "содействовать восстановлению демократии" в Венесуэле.

Напомним, что Гуайдо объявил переизбранного в мае 2018 года Николаса Мадуро "узурпатором", а пост президента, соответственно, вакантным. Этому предшествовало решение главы республики отстранить Национальную ассамблею, контролируемую оппозицией, от руководства страной и заменить ее Национальным учредительным собранием.