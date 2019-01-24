Прохоров: Овечкин относится к себе профессионально

Великолепная статистика российского нападающего Александра Овечкина в НХЛ говорит о его профессиональном отношении к себе. Такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" выразил известный советский и российски хоккеист, олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров.

Минувшей ночью "Вашингтон" Овечкина уступил "Торонто" 3:6 в регулярном чемпионате НХЛ. Вместе с тем, россиянин забросил шайбу, которая позволила ему сравняться по очкам за карьеру со знаменитым соотечественником - Сергеем Федоровым. Теперь на счету Овечкина 1179 (644+535) очков, однако ему потребовалось для этого на 195 матчей меньше, чем Федорову. Таким образом, он стал лучшим российским бомбардиром в истории заокеанской лиги.

- Александр молодец, он к этому и шел. Если он в своем возрасте продолжает быть бомбардиром и набирать очки, значит, он относится к себе профессионально, выполняет свою работу, - констатировал Прохоров. - Игра ему нравится, потому он и добивается успеха.