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24.01.2019 13:56
Рубрика: Власть

Проверенных в Сирии роботов берут на вооружение

Текст: Юрий Гаврилов

Боевой роботизированный комплекс "Уран-9" принят на вооружение российской армии. Об этом сообщил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

По его словам, уже завершается производство первой серийной партии такой техники. Причем в концерне ее рассматривают как хороший задел для разработки и выпуска более продвинутого роботизированного арсенала, в котором остро нуждаются силовые ведомства России.

Напомним, что "Уран-9", изначально конструировался как робот-разведчик, истребитель танков и мобильное средство огневой поддержки пехоты. Отсюда - его боевые возможности. Этот комплекс способен поразить цель на дальности до 5 км в светлое время суток и на расстоянии 3 тысячи метров ночью. Броневик вооружен 30-мм автоматическая пушкой со скорострельностью 350 - 400 выстрелов в минуту и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, реактивными огнеметами "Шмель-М", а также четырьмя управляемыми противотанковыми ракетами "Атака".

Фото: YouTube
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В древнегреческой мифологии Уран - бога неба и первый владыка мира. Наш боевой робот "Уран-9" авторитетное американское издание The National Interest назвало "вестником будущего". Он применялся в боевых действиях в Сирии. По словам Юрия Борисова (экс-замминистра обороны РФ, а ныне вице-премьера), комплекс очень неплохо показал на Ближнем Востоке свои возможности.

В сирийской кампании был также задействован многофункциональный робот - сапер "Уран-6", первые серийные модернизированные образцы которого в середине января поступили в Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ. Эту машину наши военные использовали при разминировании древней Пальмиры, городов Алеппо, Дэйр-эз-Зор, других населенных пунктов. Весит она под 6 тонн, оснащена четырьмя видеокамерами и достаточно проста в управлении. Руководит бронированным комплексом оператор с расстояния, гарантирующего безопасность даже при подрыве боеприпаса. "Уран" может и сам дистанционно выполнить такую операцию с помощью 30-мм автоматической пушки. Что гарантирует комплексу достаточно большой эксплуатационный срок. А еще робот-сапер оборудован различными тралами и выдерживает близкий взрыв до 60 килограммов тротила.

Но главное, что конструкторы установили на нем аппаратуру, позволяющую не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их. То есть, "Уран-6" отличит авиабомбу и от артиллерийского снаряда, и противотанковой мины. Военные утверждают, что ничего подобного в армии прежде не было, и только одна такая машина заменяет два десятка штатных саперов.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Для разминирования труднодоступных мест, например разрушенных зданий и завалов, наши саперы использовали в Сирии малогабаритный беспроводной досмотровый робот "Сфера". Он представляет собой небольшой шар, оснащенный четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, а также микрофоном и передатчиком. Этот робот передает картинку, обеспечивая операторам обзор в 360 градусов. Он сделан из прочных материалов, выдерживает падение с высоты до пяти метров, а встроенная система позиционирования автоматически принимает после заброса вертикальное положение. Управляется устройство с дистанционного пульта. Время работы "Сферы" с литий-ионным аккумулятором - не менее 20 минут на дальности около 50 метров. При диаметре 90 мм масса устройства не превышает 610 граммов. Для его хранения и транспортировки используется пыле- влагозащищенный кейс.

В Минобороны РФ сообщили, что "Сфера" будет поставляться в войска в комплекте с защитным костюмом ОВР-2-02. Он предназначен для защиты сапера от поражающих факторов взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия и поражающего действия пуль. Новый защитный комплект, в отличие от предшественника, снабжен видеокамерой и портативной водяной системой охлаждения.

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