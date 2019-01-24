Путин проведет совещание с Памфиловой

Сегодня президент Владимир Путин побеседует с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

"В прошлом году прошел очень интенсивный электоральный период, и дальше предстоит", - напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На встрече будут обсуждаться насущные потребности и новые инициативы, заметил представитель Кремля. "Сегодня будет продолжен постоянный и последовательный диалог", - сказал он.

Во второй половине дня президент проведет международный разговор, возможно, не один. В Кремле обещают своевременно об этом проинформировать.