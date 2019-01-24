Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы

Президенты России и Венесуэлы провели сегодня телефонный разговор. Владимир Путин осудил деструктивное внешнее вмешательство во внутренние дела латиноамериканской республики и высказался за мирный диалог.

Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса", сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права" и высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в обществе путем мирного диалога.

Николас Мадуро дал свои оценки опасного развития событий и поблагодарил Россию за принципиальную позицию.

Лидеры подтвердили настрой на продолжение сотрудничества в различных сферах.