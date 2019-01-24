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24.01.2019 10:54
Рубрика: В мире

Ради НАТО от Республики Сербской требуют сменить название

Текст: Александр Борисов (Сараево)

США все активнее пытаются интегрировать Балканы и, в частности, Боснию и Герцеговину (БиГ) в НАТО. Для этого здесь развернута кампания по "промыванию мозгов" руководства стран региона, в которой участвуют дипломаты из Вашингтона и Брюсселя, многочисленные высокопоставленные визитеры из западных столиц. При этом главным препятствием для реализации евроатлантических устремлений в БиГ является позиция руководства Республики Сербской, открыто заявляющего о том, что в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Так, накануне представитель Партии демократического действия (ПДД) Бакира Изетбеговича, член высшего коллективного органа управления БиГ - президиума Шефик Джаферович сделал провокационное заявление о том, что необходимо изменить название Республики Сербской, так как оно дискриминирует другие народы, проживающие в данном боснийском энтитете.

"ПДД примет решение, кто инициирует правовую процедуру, но это однозначно последует. БиГ - это многонациональное государство и не нормально, что одна часть БиГ отражает в своем названии принадлежность лишь к одному из народов", - отметил бошняк и добавил, что этим вопросом в ближайшее время займется Конституционный суд Боснии и Герцеговины.

Естественно, что позиция Джаферовича спровоцировала жесткую ответную реакцию в Республике Сербской и регионе, где действия политика квалифицировали как однозначное стремление к разжиганию межнациональной розни и очередному конфликту на Балканах. В свою очередь председательствующий в президиуме БиГ Милорад Додик запланировал на четверг консультации с представителями всех политических сил РС.

"Я думаю, что весьма важно, чтобы Республика Сербская еще раз продемонстрировала консенсус по данному вопросу. Созовем заседание Народной Скупщина, если будет инициировано обращение в Конституционный суд. Потребуем адекватных ответных мер", - сообщил Милорад Додик.

Между тем политолог Драгомир Анджелкович считает, что ситуация очень серьезная, а бошняки сами выталкивают РС из состава БиГ.

Фото: Александр Борисов
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"Настало время, когда Республика Сербская должна обратиться к мировым лидерам - Дональду Трампу, Владимиру Путину, Си Цзиньпину и европейским лидерам, предупредив их, что бошняки направляют БиГ в сторону хаоса и несчастья", - цитирует слова эксперта агентство Srna.

По оценкам экспертов, любые попытки пересмотреть название Республики Сербской - это, по сути, стремление к изменению Дейтонских мирных соглашений. При этом важно иметь ввиду и то, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

Позиция России

В МИД РФ неоднократно обращали внимание на то, что Российская Федерация последовательно выступает за соблюдение заложенных в Общем рамочном (Дейтонском) соглашении о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года базовых принципов, заключающихся в уважении суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечении широких полномочий образующих БиГ двух энтитетов (Республики Сербской и Федерации БиГ), а также равноправия трех конституционных народов - бошняков, сербов и хорватов.

"Эти подходы в полной мере разделяют и все стороны в самой Боснии и Герцеговине, что было подтверждено ими в ходе рабочей поездки Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сараево и Баня-Луку 21 сентября (2018 года)", - подчеркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Следует отметить, что и сейчас Кремль внимательно следит за ситуацией в Боснии и Герцеговине, которую Запад насильно пытается "затянуть" в НАТО, перекладывая при этом вину за проблемы в стране исключительно на сербов. Как подчеркнул на днях посол РФ в Сараево Петр Иванцов, "у России есть серьезные международные обязательства перед БиГ и ее народами". "В этой связи Москва последовательно выступает в поддержку Дейтонских мирных соглашений, положивших конец кровопролитию в БиГ в 1995 году", - отметил высокопоставленный дипломат.

Фото: пресс-служба президента Республики Сербской
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Внимание экспертного сообщества привлекла состоявшаяся 17 января в Белграде беседа Владимира Путина с председательствующим в президиуме Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, а также президентом Республики Сербской Желькой Цвиянович.

"У нас сейчас продолжается процесс становления госорганов Боснии, - проинформировал российского лидера Милорад Додик. - Есть, конечно, много проблем. Как и всегда бывает в Боснии, постоянно выдвигаются какие-то условия, и бошняки сейчас выдвигают нам условия, что они пойдут на всё, если мы согласимся на путь в НАТО, а мы, сербская часть, естественно, на это не согласны".

Складывающуюся в Боснии ситуацию уже прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров: "На днях прочитал, что в США в отношении Боснии и Герцеговины уже давно идет достаточно критический разговор о том, что сербы в Боснии играют деструктивную роль. Недавно какой-то мозговой центр в США указал, что пора отказаться от Дейтонских соглашений, потому что сербы будут тормозить вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. То есть цель опять поставлена - не благополучие Боснии и Герцеговины и всех ее трех государствообразующих народов, а вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. Вот, с чем мы не можем согласиться, потому что это менталитет прошлого, если не позапрошлого века. В ситуации, когда все мы провозгласили стремление построить общее экономическое, гуманитарное пространство, обеспечить в Евроатлантике неделимую, равную безопасность, это все является подменой международного права натоцентричными, а не универсальными правилами. Таких примеров можно привести множество".

При этом не только в Вашингтоне, но уже и Анкаре стали говорить о том, что Дейтонские соглашения нуждаются в пересмотре, так как в их нынешней форме они якобы не принесут решения относительно будущего Боснии и Герцеговины. Эту мысль озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "ООН должна вмешаться и сделать важный шаг к пересмотру Дейтонских соглашений", - цитирует слова турецкого лидера агентство Anadolu.

В мире Европа Босния и Герцеговина
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