Ради НАТО от Республики Сербской требуют сменить название

США все активнее пытаются интегрировать Балканы и, в частности, Боснию и Герцеговину (БиГ) в НАТО. Для этого здесь развернута кампания по "промыванию мозгов" руководства стран региона, в которой участвуют дипломаты из Вашингтона и Брюсселя, многочисленные высокопоставленные визитеры из западных столиц. При этом главным препятствием для реализации евроатлантических устремлений в БиГ является позиция руководства Республики Сербской, открыто заявляющего о том, что в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками.

Так, накануне представитель Партии демократического действия (ПДД) Бакира Изетбеговича, член высшего коллективного органа управления БиГ - президиума Шефик Джаферович сделал провокационное заявление о том, что необходимо изменить название Республики Сербской, так как оно дискриминирует другие народы, проживающие в данном боснийском энтитете.

"ПДД примет решение, кто инициирует правовую процедуру, но это однозначно последует. БиГ - это многонациональное государство и не нормально, что одна часть БиГ отражает в своем названии принадлежность лишь к одному из народов", - отметил бошняк и добавил, что этим вопросом в ближайшее время займется Конституционный суд Боснии и Герцеговины.

Естественно, что позиция Джаферовича спровоцировала жесткую ответную реакцию в Республике Сербской и регионе, где действия политика квалифицировали как однозначное стремление к разжиганию межнациональной розни и очередному конфликту на Балканах. В свою очередь председательствующий в президиуме БиГ Милорад Додик запланировал на четверг консультации с представителями всех политических сил РС.

"Я думаю, что весьма важно, чтобы Республика Сербская еще раз продемонстрировала консенсус по данному вопросу. Созовем заседание Народной Скупщина, если будет инициировано обращение в Конституционный суд. Потребуем адекватных ответных мер", - сообщил Милорад Додик.

Между тем политолог Драгомир Анджелкович считает, что ситуация очень серьезная, а бошняки сами выталкивают РС из состава БиГ.

"Настало время, когда Республика Сербская должна обратиться к мировым лидерам - Дональду Трампу, Владимиру Путину, Си Цзиньпину и европейским лидерам, предупредив их, что бошняки направляют БиГ в сторону хаоса и несчастья", - цитирует слова эксперта агентство Srna.

По оценкам экспертов, любые попытки пересмотреть название Республики Сербской - это, по сути, стремление к изменению Дейтонских мирных соглашений. При этом важно иметь ввиду и то, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

Позиция России

В МИД РФ неоднократно обращали внимание на то, что Российская Федерация последовательно выступает за соблюдение заложенных в Общем рамочном (Дейтонском) соглашении о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года базовых принципов, заключающихся в уважении суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечении широких полномочий образующих БиГ двух энтитетов (Республики Сербской и Федерации БиГ), а также равноправия трех конституционных народов - бошняков, сербов и хорватов.

"Эти подходы в полной мере разделяют и все стороны в самой Боснии и Герцеговине, что было подтверждено ими в ходе рабочей поездки Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сараево и Баня-Луку 21 сентября (2018 года)", - подчеркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Следует отметить, что и сейчас Кремль внимательно следит за ситуацией в Боснии и Герцеговине, которую Запад насильно пытается "затянуть" в НАТО, перекладывая при этом вину за проблемы в стране исключительно на сербов. Как подчеркнул на днях посол РФ в Сараево Петр Иванцов, "у России есть серьезные международные обязательства перед БиГ и ее народами". "В этой связи Москва последовательно выступает в поддержку Дейтонских мирных соглашений, положивших конец кровопролитию в БиГ в 1995 году", - отметил высокопоставленный дипломат.

Внимание экспертного сообщества привлекла состоявшаяся 17 января в Белграде беседа Владимира Путина с председательствующим в президиуме Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, а также президентом Республики Сербской Желькой Цвиянович.

"У нас сейчас продолжается процесс становления госорганов Боснии, - проинформировал российского лидера Милорад Додик. - Есть, конечно, много проблем. Как и всегда бывает в Боснии, постоянно выдвигаются какие-то условия, и бошняки сейчас выдвигают нам условия, что они пойдут на всё, если мы согласимся на путь в НАТО, а мы, сербская часть, естественно, на это не согласны".

Складывающуюся в Боснии ситуацию уже прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров: "На днях прочитал, что в США в отношении Боснии и Герцеговины уже давно идет достаточно критический разговор о том, что сербы в Боснии играют деструктивную роль. Недавно какой-то мозговой центр в США указал, что пора отказаться от Дейтонских соглашений, потому что сербы будут тормозить вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. То есть цель опять поставлена - не благополучие Боснии и Герцеговины и всех ее трех государствообразующих народов, а вступление Боснии и Герцеговины в НАТО. Вот, с чем мы не можем согласиться, потому что это менталитет прошлого, если не позапрошлого века. В ситуации, когда все мы провозгласили стремление построить общее экономическое, гуманитарное пространство, обеспечить в Евроатлантике неделимую, равную безопасность, это все является подменой международного права натоцентричными, а не универсальными правилами. Таких примеров можно привести множество".

При этом не только в Вашингтоне, но уже и Анкаре стали говорить о том, что Дейтонские соглашения нуждаются в пересмотре, так как в их нынешней форме они якобы не принесут решения относительно будущего Боснии и Герцеговины. Эту мысль озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "ООН должна вмешаться и сделать важный шаг к пересмотру Дейтонских соглашений", - цитирует слова турецкого лидера агентство Anadolu.