Рецептурные лекарства запретят продавать онлайн

Законопроект о дистанционной торговле лекарствами может быть принят уже в нынешнюю весеннюю сессию Государственной Думы.

Об этом сообщил председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

По его словам, сегодня практически любая компания при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность может продавать лекарства онлайн. Но процесс этот до сих пор ничем не регламентирован.

Поэтому покупатели заказывают лекарства в интернете на свой страх и риск. "Кто даст гарантию, что потребителю будет предоставлен необходимый именно ему препарат и в той дозировке, в которой он необходим? Кто гарантирует качество таких медпрепаратов? Кто сейчас проверяет и знает, как и где они хранились, какие условия доставки лекарств соблюдались?" - отмечает парламентарий.

И поясняет, что в законопроекте идет речь в первую очередь о запрете дистанционной торговли рецептурными лекарствами.

По действующему законодательству, продажа медикаментов напрямую через интернет запрещена. Но законодательство не запрещает заказывать лекарства на сайте фармацевтической организации. При этом забирать заказ покупателю приходится самому.

По оценкам экспертов, годовая выручка от продажи лекарств через интернет составляет от 25 до 75 миллиардов рублей. Практически все серьезные российские аптечные сети запускают онлайн-системы бронирования лекарств.

Средний чек покупки - 400 рублей. "Сейчас речь идет о том, чтобы законодательно закрепить продажу безрецептурных лекарств. И это правильный тренд, потому что прогресс не остановить - люди все больше и больше привыкают к интернет-торговле", - отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

И добавляет, что однозначно в интернете не должны продаваться рецептурные лекарства, которые, как правило, сложные. Ведь в аптеках же они без рецепта не отпускаются.

Заместитель гендиректора фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков считает, что онлайн-продажу лекарств давно следовало бы узаконить, но при этом нужно четко определить меры контроля за торговыми площадками. Ведь самый главный вопрос - безопасность препаратов для пациентов. Если, например, курьер не успеет доставить лекарство вовремя, где гарантия, что он вернет обратно на склад, на котором есть специальные холодильники, а не оставит до следующего утра в машине? Пока на этот вопрос ответа нет. Можно лишь надеяться на честность служб доставки.

На сегодняшнем этапе обсуждения предполагается, что доставлять лекарства будут не только фармацевты и провизоры, но и медработники со спецобразованием, отмечает руководитель кластера электронной коммерции Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов. Но, по его словам, такое решение тоже имеет ряд недостатков. Людям, которые получали несколько лет специальное образование, будет странно видеть себя в этой роли, без карьерного роста и с невысокой зарплатой. Для того же, чтобы доход одного курьера был высоким, надо либо брать много денег за разовую доставку (а у лекарств средний чек может оказаться низким), либо иметь много доставок в сутки (что появится очень не скоро).

В ассоциации призвали депутатов принять закон как можно скорее. "Это сделает дистанционную продажу лекарственных препаратов более доступной для граждан, живущих в самых дальних уголках России, решит проблему доступности лекарств для маломобильных граждан и просто в бытовых ситуациях, когда человеку нужен безрецептурный препарат, а он не может выйти из дома, например, из-за недомогания или высокой температуры", - добавил Кургузов.