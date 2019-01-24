Число ДТП на переездах Московской железной дороги выросло на треть

Аварии на железнодорожных переездах, пожалуй, самые страшные и смертельные. В прошлом году их число на Московской железной дороге (МЖД) подскочило на треть. 45 человек пострадали, 15 погибли. А с начала года под поезд попало еще три автомобиля. С чем связан этот скачок аварийности и что делают железнодорожники, чтобы выправить ситуацию, разбирался обозреватель "РГ".

Наибольшее число аварий в прошлом году произошло в Московской области - машины попадали под составы 21 раз. Из них 16 ДТП произошло на переездах, а 5 - на "диких" участках путей. Главные причины столкновений - грубое нарушение водителями Правил дорожного движения и неисправность автомобилей. "За год дежурные по переездам зафиксировали 700 нарушений со стороны автомобилистов, нарушивших правила при проезде через железную дорогу", - рассказали "РГ" в пресс-службе МЖД. Водители-нарушители подвергали опасности не только себя, но и пассажиров железнодорожного транспорта, локомотивные бригады. А в пригородном поезде, например, могут находиться более 1 тысячи пассажиров.

Фото: Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Иван Пышечкин

Как показывает статистика, в основном ДТП происходят на переездах с низкой интенсивностью движения железнодорожного и автомобильного транспорта (более 70%). Водители привыкают к тому, что поезд там увидишь редко, можно ехать, не сбавляя газ. В итоге рано или поздно происходит трагедия. Например, весной прошлого года СМИ облетело страшное видео с аварией на переезде в поселке Усово-Тупик в Одинцовском районе. "Шкода" медленно двигается по направлению к переезду, горит красный свет, но водитель будто этого не видит и продолжает движение. Приближение поезда автомобилист заметил только на самих путях. Нажал на тормоз, но было слишком поздно: состав на бешеной скорости врезался в иномарку. Только чудом водителю и его пассажиру удалось выжить.

Эксперты уверены, что решить проблему опасных переездов может только строительство путепроводов. Два таких объекта должны сдать в Москве в 2019 году

Эксперты уверены, что исправить ситуацию может лишь строительство путепроводов. "Плотность движения как машин, так и поездов ближе к Москве возрастает. Но число одноуровневых переездов еще слишком велико. "Один уровень" - это беда, от которой надо избавляться. Единственный безопасный вариант пересечь пути - проезд по путепроводу", - рассказал "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. По его мнению, разобраться с проблемой помогут и платные путепроводы, которые должны появиться в Подмосковье уже в этом году. Это развязки у платформ Саввинская Слобода в Одинцовском районе и Акулово в Наро-Фоминске. Кроме того, подписаны концессионные соглашения о строительстве платных путепроводов у платформы Кукаринская на Можайском шоссе и у железнодорожной станции Совхоз в Раменском районе. Их должны ввести в 2020 году.

Но это только один из форматов. От строительства бесплатных объектов никто не отказывается. Например, в 2019 году они должны появиться на 16-м километре Горьковского направления МЖД в Реутове, а также на 5-м километре автодороги Балашиха - Салтыковка. В столице же в этом году планируется ввести два путепровода - один через пути Казанского направления от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы, второй - через Курское направление по Дорожной улице. Строительство еще 6 таких сооружений должны завершить до 2021 года.

Несмотря на то что с каждым годом путепроводов становится больше, необходимо следить и за действующими одноуровневыми переездами. В пресс-службе МЖД "РГ" рассказали, что для снижения числа ДТП в 2018 году железнодорожники на 11 переездах провели капремонт, на 13 - замену и укладку резинокордового настила, на 191 - текущий ремонт проезжей части. В этом же году капремонт ждет 16 переездов, а текущий ремонт проведут на 164 объектах. Кроме того, 25 переездов планируется оснастить камерами фиксации нарушений ПДД.