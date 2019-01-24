Число ДТП с пострадавшими в Москве снижено почти на четверть за 8 лет

Количество ДТП на дорогах столицы за последние годы сократилось почти на четверть. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передавая руководству московской полиции новую спецтехнику.

Автопарк правоохранительных органов пополнили мобильные лаборатории на базе автомобиля Volkswagen, которые помогут быстрее разобраться в причинах дорожных аварий. "Сейчас мы вместе с ГУВД разработали технические требования для специальных следственных лабораторий, которые выезжают на место происшествия на дорогах, - рассказал Собянин. - Они оснащены современным оборудованием: квадрокоптерами, специальными фотоаппаратами, лазерными аппаратами для определения расстояния".

По словам главы города, количество аварий с погибшими и пострадавшими на улицах Москвы сократилось в несколько раз. "Тем не менее, каждый день на дорогах что-то случается. Выезжают специальные оперативные группы, которые расследуют особо сложные ДТП, - отметил мэр. - И дороги иногда перекрываются до шести часов. Это, конечно, прямо влияет на движение, скорость, пробки".

Новая аппаратура, уверен Собянин, сократит следственные мероприятия до трех часов.