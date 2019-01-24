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24.01.2019 15:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Число ДТП с пострадавшими в Москве снижено почти на четверть за 8 лет

Текст: Максим Милославский

Количество ДТП на дорогах столицы за последние годы сократилось почти на четверть. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передавая руководству московской полиции новую спецтехнику.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин отметил снижение аварийности на столичных дорогах

Автопарк правоохранительных органов пополнили мобильные лаборатории на базе автомобиля Volkswagen, которые помогут быстрее разобраться в причинах дорожных аварий. "Сейчас мы вместе с ГУВД разработали технические требования для специальных следственных лабораторий, которые выезжают на место происшествия на дорогах, - рассказал Собянин. - Они оснащены современным оборудованием: квадрокоптерами, специальными фотоаппаратами, лазерными аппаратами для определения расстояния".

По словам главы города, количество аварий с погибшими и пострадавшими на улицах Москвы сократилось в несколько раз. "Тем не менее, каждый день на дорогах что-то случается. Выезжают специальные оперативные группы, которые расследуют особо сложные ДТП, - отметил мэр. - И дороги иногда перекрываются до шести часов. Это, конечно, прямо влияет на движение, скорость, пробки".

Новая аппаратура, уверен Собянин, сократит следственные мероприятия до трех часов.

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