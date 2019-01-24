Машков готовится к премьере сезона в Театре Олега Табакова

Спустя 29 лет главного героя в "Матросской тишине" вновь сыграет Владимир Машков. Роль Абрама Шварца трижды входила в его судьбу. Помните его пронзительные крупные планы и монологи в фильме "Папа", который он снял как режиссер по пьесе Александра Галича, посвятив фильм памяти своих родителей? И выбрав для себя ту роль, которая открыла его как актера в дипломной работе в Школе-студии МХАТ и подняла на невероятные драматические высоты в легендарном спектакле Театра-студии Табакова?

…Маленький городок, Абрам Шварц мечтает, чтобы его сын Додик, которого он воспитывает один, вырвался в другой мир, стал известным скрипачом. А когда мечта стала осуществляться и он приехал навестить сына-студента консерватории, тот стыдился его, и отец, понимая, что должен уехать, утешал сына: "Додик, ну что ты плачешь? Ну так я не увижу Третьяковскую галерею"… Сюжет этой пьесы Галича сегодня стал почти хрестоматийным. А двадцать лет она была запрещенной.

Из книги Олега Табакова "Моя настоящая жизнь": "Со спектакля "Матросская тишина" по пьесе Александра Галича для маленького театра на Чаплыгина началась новая жизнь. Состояние удивительной молчаливости, которой театральная критика сопровождала все наши предыдущие работы, было нарушено. Стрелка барометра явно повернулась на положение "ясно": сформировался устойчивый критический интерес к спектаклям подвала. Голоса театральных критиков становились все благожелательнее и серьезнее.

Незадолго до этого я выпустил "Матросскую тишину" как дипломный спектакль в Школе-студии МХАТ. Еще существовали цензура, запреты на эту пьесу. Я пренебрег всем - до того мне хотелось вынуть этого сильно залежавшегося в моем чреве младенца. Правда, я немножко схитрил, воспользовавшись тем, что на спектакли Школы-студии, куда не продавались билеты, не надо было спрашивать разрешения у ЛИТО. Спектакль получился, был несколько раз показан в Нью-Йорке, произвел там сильное впечатление. Тогда, собственно, и взошла звезда Володи Машкова - актера. В конце третьего курса я решил делать "Матросскую тишину" и надумал поручить роль Абрама Ильича Шварца Машкову.

Многим мой выбор тогда казался легкомысленным, невозможной натяжкой. А теперь, по прошествии лет, мне кажется, что Абрам Шварц и до сих пор остается самым совершенным созданием Володи - по неподдельности существования, по отсутствию даже крупиц какой-либо актерской дряни или приблизительности. Он не может играть "вполноги", он отдается роли со всем бесстрашием и полнотой…"

В новой для себя роли художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимир Машков возвращается к той истории не из ностальгических побуждений и не на машине времени. Очередных ретро-работ он выпускать просто не умеет. Машков вновь, как и раньше, в своем режиссерском перфекционизме стремится создать главное событие, которое должно случиться в России, и ищет для себя актеров собственной группы крови. Андрей Смоляков (Чернышев), Яна Сексте (Роза Гуревич), Сергей Угрюмов (Митя Жучков) и Владислав Миллер (сын Давид Шварц) явно совпадают.

НАВИГАТОР

Премьера Московского Театра Олега Табакова в этом сезоне - "Матросская Тишина". 27, 29, 30 января, 9, 15 февраля.