На Москву обрушится самый продолжительный за зиму снегопад

Снег в столице будет идти почти три дня, рассказали "Российской газете" в Гидрометцентре России.

Самый продолжительный за эту зиму снегопад начнется после 10 утра в субботу, 26 января. Именно в этот день, как уточнила "РГ" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, произойдет перелом в характере погоды - потеплеет сразу градусов на десять.

Теплый воздух принесет средиземноморский циклон, сформировавшийся над Грецией. Днем в субботу ожидается в Москве минус 8-10, по области - минус 7-12 градусов.

В воскресенье, 27 января, потепление продолжится: днем в столице минус 3-5, по области до минус 8 градусов. Но снег продолжит идти. Закончится он может только в конце понедельника или под утро вторника. За дни снегопада высота снежного покрова в столице увеличится на 10-15 сантиметров.