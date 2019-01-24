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24.01.2019 12:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Москву обрушится самый продолжительный за зиму снегопад

Текст: Ольга Игнатова
Снег в столице будет идти почти три дня, рассказали "Российской газете" в Гидрометцентре России.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Самый продолжительный за эту зиму снегопад начнется после 10 утра в субботу, 26 января. Именно в этот день, как уточнила "РГ" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, произойдет перелом в характере погоды - потеплеет сразу градусов на десять.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Теплый воздух принесет средиземноморский циклон, сформировавшийся над Грецией. Днем в субботу ожидается в Москве минус 8-10, по области - минус 7-12 градусов.

В воскресенье, 27 января, потепление продолжится: днем в столице минус 3-5, по области до минус 8 градусов. Но снег продолжит идти. Закончится он может только в конце понедельника или под утро вторника. За дни снегопада высота снежного покрова в столице увеличится на 10-15 сантиметров.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица Наука и образование Гидрометцентр РФ ЦФО Москва
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