Резко выросли суммы кредитов на покупку квартир

Люди стали брать более крупные ипотечные кредиты. Объем их выдачи в декабре стал рекордным за 2018 год. Кроме того, из-за повышения ставок клиенты торопились с решением и оформляли кредиты охотнее.

Количество новых ипотечных кредитов в декабре впервые за год показало отрицательную динамику, снизившись на 3 процента в годовом отношении, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). То есть в количественном выражении займов выдавалось меньше. А вот объемы выдачи выросли на 9 процентов. В итоге за декабрь россияне получили кредитов на общую сумму около 288 миллиардов рублей. За год среднестатистический заемщик стал брать ипотеку на 350 тысяч рублей больше. В итоге размер кредита увеличился до 2,34 миллиона рублей, говорится в данных Национального бюро кредитных историй. Самые большие кредиты сегодня выдаются в Москве - 4,61 миллиона рублей, Московской области - 3,48 миллиона, Петербурге - 3 миллиона.

И эти регионы не являются лидерами по росту размера ипотечных кредитов. В них люди уже брали большие суммы на покупку жилья. Так, в Москве размер займа вырос только на 5 процентов.

Рост ставок по ипотечным кредитам начался в июле 2018 года и закончится в апреле - мае этого года. При этом средний процент выдачи жилищных займов по итогам 2019 года может составить 10 процентов

Сильнее всего сумма кредита выросла во Владимирской области - на 31,9 процента. Также на 30,1 процента больше стали брать кредиты жители Томской области, на 28 процентов - Воронежской, на 27,4 процента - жители Башкортостана. Самые маленькие ипотечные кредиты берут в Челябинской области - 1,54 миллиона рублей, в Кировской - 1,60 миллиона, в Вологодской - 1,63 миллиона, в Алтайском крае - 1,65 миллиона.

"Одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита является снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Это привело к росту тела выдаваемых кредитов", - поясняет гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Всего за 2018 год банками было выдано 1472 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 3,012 триллиона рублей, свидетельствуют предварительные данные "Русипотеки". Таким образом, был поставлен новый рекорд. Около 10 процентов составили рефинансированные кредиты. Займов под более комфортную ставку было переоформлено на 300 миллиардов рублей. Свыше 150 тысяч семей получили снижение ежемесячной нагрузки на свой бюджет. К концу года интерес к рефинансированию снизился. В декабре доля его уже составила 7,5 процентов.

За прошедшие два года ставки кредитования перешли на другой уровень. Временное повышение не изменит досрочный тренд на снижение ипотечных ставок, считают в "Русипотеке". Рост ставок начался в июле 2018 года и закончится в апреле - мае 2019 года. Далее начнется плавное снижение ставок, считают в компании. При этом средний процент выдачи ипотечных кредитов по итогам 2019 года может составить 10 процентов, что не превысит психологически важный для заемщиков порог в 12 процентов.

Заградительным порогом - при котором спрос на ипотеку заметно снизится - эксперты считают ставку в 13-14 процентов. На этом этапе будет уже уместно принять меры по ее субсидированию.