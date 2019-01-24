СМИ: В жилом доме в Балашихе произошел взрыв

В многоквартирном доме в подмосковной Балашихе произошел взрыв. В настоящий момент известно, что идет сильный пожар на верхнем этаже.

"На последнем этаже многоквартирного 17-этажного жилого дома по адресу микрорайон Янтарный, Кольцевая улица, дом 2 произошел взрыв с последующим пожаром", - приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Других подробностей пока нет. В соцсетях появились сообщения о разрушении перекрытий, но подтверждения этой информации нет. О пострадавших и погибших не сообщается.